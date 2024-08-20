Правительство поддержало законопроект, разрешающий подсудимым уходить на СВО

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Кабмин поддержал законопроект о приостановке процессов для участников СВО
Кабмин поддержал законопроект о приостановке процессов для участников СВО Фото:

Правительство РФ поддержало инициативу Верховного суда о дополнении механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности. Законопроект предусматривает возможность приостановления судебного производства и последующего освобождения от ответственности для мобилизованных и тех, кто заключает контракт с ВС РФ.

«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности», — говорится в тексте документа, имеющемся в распоряжении ТАСС. Отмечается, что инициатива относится к тем подсудимым, которые призваны на службу в мобилизацию, либо заключивших контракт.

Правительство указало на необходимость доработки законопроекта, чтобы он соответствовал федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». После внесения корреспондирующих изменений в закон, правительство готово поддержать предложение. Отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.

Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.

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Правительство РФ поддержало инициативу Верховного суда о дополнении механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности. Законопроект предусматривает возможность приостановления судебного производства и последующего освобождения от ответственности для мобилизованных и тех, кто заключает контракт с ВС РФ. «Законопроектом предлагается предусмотреть возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности», — говорится в тексте документа, имеющемся в распоряжении ТАСС. Отмечается, что инициатива относится к тем подсудимым, которые призваны на службу в мобилизацию, либо заключивших контракт. Правительство указало на необходимость доработки законопроекта, чтобы он соответствовал федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». После внесения корреспондирующих изменений в закон, правительство готово поддержать предложение. Отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований. Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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