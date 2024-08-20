Правительство поддержало законопроект, разрешающий подсудимым уходить на СВО

Правительство РФ поддержало инициативу Верховного суда о дополнении механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности. Законопроект предусматривает возможность приостановления судебного производства и последующего освобождения от ответственности для мобилизованных и тех, кто заключает контракт с ВС РФ.
«Законопроектом предлагается предусмотреть возможность приостановления судом производства по уголовному делу и последующего освобождения от уголовной ответственности», — говорится в тексте документа, имеющемся в распоряжении ТАСС. Отмечается, что инициатива относится к тем подсудимым, которые призваны на службу в мобилизацию, либо заключивших контракт.
Правительство указало на необходимость доработки законопроекта, чтобы он соответствовал федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». После внесения корреспондирующих изменений в закон, правительство готово поддержать предложение. Отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.
Как ранее сообщало URA.RU, Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО. Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.