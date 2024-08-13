Верховный суд РФ предложил приостанавливать дела подсудимых, участвующих в СВО

Верховный суд России предложил расширить механизм освобождения участников специальной военной операции (СВО) от уголовной ответственности. Предложение включает возможность приостанавливать уголовные дела на стадии суда.
«Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 78.1 УК РФ, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства», — уточнили в Верховном суде, передает ТАСС.
Согласно законопроекту, суды смогут приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения на всех стадиях судебного производства, включая суд первой и апелляционной инстанции. Это касается обвиняемых, призванных на военную службу или заключивших контракт, а также тех, кто уже проходит службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Ранее, 23 марта 2024 года, были введены поправки, позволяющие приостанавливать уголовные дела на стадии следствия для лиц, проходящих службу в ВС РФ в период мобилизации, военного положения либо в военное время. Также предусмотрено условное освобождение от наказания после получения государственной награды или окончания службы, с последующим гашением судимости. Отмечалось, что положения затронут только лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести, передает деловое издание «Взгляд».
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