Украина организовала незаконную поездку журналистам AP в Курскую область

Корреспонденты Associated Press отправились в подконтрольные ВСУ территории Курской области. Поездка была организована украинским правительством без уведомления российской стороны о пересечении государственных границ РФ. «След разрушений лежит на пути, который украинские войска проложили во время своего рискованного вторжения в Россию, прорвавшись через границу и в конечном итоге проникнув в город Суджа, куда журналисты Associated Press отправились в пятницу в рамках организованной украинским правительством поездки», — сообщает AP. Информация об уведомлении РФ о пересечении границ иностранными журналистами отсутствует в публикации. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В ходе вторжения украинская армия впервые ударила западными ракетами по гражданским объектам РФ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Параллельно с атакой на российский регион ВСУ начали привозить иностранных журналистов на территорию Курской области. Так, о первом репортаже с занятых Киевом территорий сообщил корреспондент The New York Times.