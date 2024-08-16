16 августа 2024

Украина организовала незаконную поездку журналистам AP в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналисты были доставлены в Курскую область без разрешения российских властей
Журналисты были доставлены в Курскую область без разрешения российских властей Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Корреспонденты Associated Press отправились в подконтрольные ВСУ территории Курской области. Поездка была организована украинским правительством без уведомления российской стороны о пересечении государственных границ РФ.

«След разрушений лежит на пути, который украинские войска проложили во время своего рискованного вторжения в Россию, прорвавшись через границу и в конечном итоге проникнув в город Суджа, куда журналисты Associated Press отправились в пятницу в рамках организованной украинским правительством поездки», — сообщает AP. Информация об уведомлении РФ о пересечении границ иностранными журналистами отсутствует в публикации.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В ходе вторжения украинская армия впервые ударила западными ракетами по гражданским объектам РФ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Параллельно с атакой на российский регион ВСУ начали привозить иностранных журналистов на территорию Курской области. Так, о первом репортаже с занятых Киевом территорий сообщил корреспондент The New York Times.

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Корреспонденты Associated Press отправились в подконтрольные ВСУ территории Курской области. Поездка была организована украинским правительством без уведомления российской стороны о пересечении государственных границ РФ. «След разрушений лежит на пути, который украинские войска проложили во время своего рискованного вторжения в Россию, прорвавшись через границу и в конечном итоге проникнув в город Суджа, куда журналисты Associated Press отправились в пятницу в рамках организованной украинским правительством поездки», — сообщает AP. Информация об уведомлении РФ о пересечении границ иностранными журналистами отсутствует в публикации. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В ходе вторжения украинская армия впервые ударила западными ракетами по гражданским объектам РФ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Параллельно с атакой на российский регион ВСУ начали привозить иностранных журналистов на территорию Курской области. Так, о первом репортаже с занятых Киевом территорий сообщил корреспондент The New York Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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