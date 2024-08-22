Государственный долг США продолжает расти, что может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене, как сообщает издание Fox Business.
«Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии», — указывает Fox Business, ссылаясь на данные Министерства финансов США. Такой рост госдолга обусловлен увеличением государственных расходов и повышением процентных ставок, что делает обслуживание долга более затратным. Эксперты подчеркивают, что такие тенденции могут привести к серьезным экономическим последствиям для страны.
В июле Минфин США заявил, что госдолг Штатов достиг отметки в 35 триллионов долларов. Уточнялось, что Это самый высокий показатель госдолга за историю существования США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот долг не притормозит милитаристские устремления США в их политике.
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