В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

Fox Business: госдолг США вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов

23 августа 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Рост госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям для США, считают эксперты Фото: Георгий Бергал © URA.RU Государственный долг США продолжает расти, что может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене, как сообщает издание Fox Business. «Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии», — указывает Fox Business, ссылаясь на данные Министерства финансов США. Такой рост госдолга обусловлен увеличением государственных расходов и повышением процентных ставок, что делает обслуживание долга более затратным. Эксперты подчеркивают, что такие тенденции могут привести к серьезным экономическим последствиям для страны. В июле Минфин США заявил, что госдолг Штатов достиг отметки в 35 триллионов долларов. Уточнялось, что Это самый высокий показатель госдолга за историю существования США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот долг не притормозит милитаристские устремления США в их политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный долг США продолжает расти, что может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене, как сообщает издание Fox Business. «Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии», — указывает Fox Business, ссылаясь на данные Министерства финансов США. Такой рост госдолга обусловлен увеличением государственных расходов и повышением процентных ставок, что делает обслуживание долга более затратным. Эксперты подчеркивают, что такие тенденции могут привести к серьезным экономическим последствиям для страны. В июле Минфин США заявил, что госдолг Штатов достиг отметки в 35 триллионов долларов. Уточнялось, что Это самый высокий показатель госдолга за историю существования США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот долг не притормозит милитаристские устремления США в их политике.