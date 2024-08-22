22 августа 2024

В США спрогнозировали рекордное увеличение госдолга

Fox Business: госдолг США вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша, флаг америки
Рост госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям для США, считают эксперты Фото:

Государственный долг США продолжает расти, что может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене, как сообщает издание Fox Business.

«Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии», — указывает Fox Business, ссылаясь на данные Министерства финансов США. Такой рост госдолга обусловлен увеличением государственных расходов и повышением процентных ставок, что делает обслуживание долга более затратным. Эксперты подчеркивают, что такие тенденции могут привести к серьезным экономическим последствиям для страны.

В июле Минфин США заявил, что госдолг Штатов достиг отметки в 35 триллионов долларов. Уточнялось, что Это самый высокий показатель госдолга за историю существования США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот долг не притормозит милитаристские устремления США в их политике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственный долг США продолжает расти, что может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене, как сообщает издание Fox Business. «Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии», — указывает Fox Business, ссылаясь на данные Министерства финансов США. Такой рост госдолга обусловлен увеличением государственных расходов и повышением процентных ставок, что делает обслуживание долга более затратным. Эксперты подчеркивают, что такие тенденции могут привести к серьезным экономическим последствиям для страны. В июле Минфин США заявил, что госдолг Штатов достиг отметки в 35 триллионов долларов. Уточнялось, что Это самый высокий показатель госдолга за историю существования США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что этот долг не притормозит милитаристские устремления США в их политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...