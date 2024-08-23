Бабушка, потерявшаяся в челябинском лесу, найдена погибшей

В Челябинской области найдена мертвой пенсионерка, ранее объявленная пропавшей

Ушедшую в лес пенсионерку нашли погибшей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительницу Челябинской области, которая 18 августа пропала, выйдя из садового товарищества в лес в городе Сатка, найдена мертвой. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде.

«Пенсионерка, объявленная в розыск, найдена. Она погибла», — пояснили в спасотряде «Лиза Алерт». Других подробностей поисковики не привели.

Как сообщало URA.RU ранее, 83-летняя женщина ушла в лес из СНТ «Янтарь» города Сатки 18 августа и не вернулась. Информация появилась ранним утром 23 августа. Выезд поисковиков был намечен на тот же день.