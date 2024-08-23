Бабушка, потерявшаяся в челябинском лесу, найдена погибшей

Ушедшую в лес пенсионерку нашли погибшей
Жительницу Челябинской области, которая 18 августа пропала, выйдя из садового товарищества в лес в городе Сатка, найдена мертвой. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде.
«Пенсионерка, объявленная в розыск, найдена. Она погибла», — пояснили в спасотряде «Лиза Алерт». Других подробностей поисковики не привели.
Как сообщало URA.RU ранее, 83-летняя женщина ушла в лес из СНТ «Янтарь» города Сатки 18 августа и не вернулась. Информация появилась ранним утром 23 августа. Выезд поисковиков был намечен на тот же день.
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