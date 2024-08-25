Проезд перекрыт из-за коммунальной аварии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 25 августа без предупреждения перекрыли движение на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка — Карла Маркса, из-за чего утром на следующий день на участке образовался затор. Об этом рассказал читатель.

«Уже в ночь с 25 на 26 августа развернули работы, перекрыв проезд. Водителям, выехавшим на участок утром, пришлось разворачиваться на дороге с односторонним движением. Из-за неразберихи началась выстраиваться пробка», — сказал собеседник.

На карте перекрытий горадминистрации о дорожных работах в этом месте информация отсутствует, однако в «Яндекс Картах» и «2ГИСе» предупреждения о перекрытии появились. В последнем приложении сроки окончания работ указывают на 1 сентября 23:59.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Там пояснили, что перекрытие не запланированное, так как произошла коммунальная авария на сетях Водоканала.

Скрин: «Яндекс Карты»