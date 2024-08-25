25 августа 2024

В центре Екатеринбурга без предупреждения перекрыли перекресток. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Заторы из машин, из-за ремонта ул Ленина. Тюмень , знак стоп, дорожные работы, ремонтные работы
Проезд перекрыт из-за коммунальной аварии Фото:

В Екатеринбурге вечером 25 августа без предупреждения перекрыли движение на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка — Карла Маркса, из-за чего утром на следующий день на участке образовался затор. Об этом рассказал читатель.

«Уже в ночь с 25 на 26 августа развернули работы, перекрыв проезд. Водителям, выехавшим на участок утром, пришлось разворачиваться на дороге с односторонним движением. Из-за неразберихи началась выстраиваться пробка», — сказал собеседник.

На карте перекрытий горадминистрации о дорожных работах в этом месте информация отсутствует, однако в «Яндекс Картах» и «2ГИСе» предупреждения о перекрытии появились. В последнем приложении сроки окончания работ указывают на 1 сентября 23:59.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Там пояснили, что перекрытие не запланированное, так как произошла коммунальная авария на сетях Водоканала.

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В Екатеринбурге вечером 25 августа без предупреждения перекрыли движение на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка — Карла Маркса, из-за чего утром на следующий день на участке образовался затор. Об этом рассказал читатель. «Уже в ночь с 25 на 26 августа развернули работы, перекрыв проезд. Водителям, выехавшим на участок утром, пришлось разворачиваться на дороге с односторонним движением. Из-за неразберихи началась выстраиваться пробка», — сказал собеседник. На карте перекрытий горадминистрации о дорожных работах в этом месте информация отсутствует, однако в «Яндекс Картах» и «2ГИСе» предупреждения о перекрытии появились. В последнем приложении сроки окончания работ указывают на 1 сентября 23:59. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. Там пояснили, что перекрытие не запланированное, так как произошла коммунальная авария на сетях Водоканала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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