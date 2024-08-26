Спикер заксо Бабушкина заявила об особой роли свердловских пенсионеров

Спикер заксо Бабушкина: пенсионеры нашли себя в волонтерской деятельности

26 августа 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Свердловские пенсионеры активно помогают участникам СВО, напомнила Людмила Бабушкина Фото: Размик Закарян © URA.RU Большая часть свердловских пенсионеров ведет волонтерскую деятельность, помогая участникам спецоперации, а также жителям территорий, пострадавших от атак украинской армии. Об этом рассказала спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Уральцы „серебряного возраста“ реализуют свой потенциал в наставничестве, в деятельности волонтерских организаций. Многие из них ведут большую работу в рамках поддержки участников специальной военной операции и жителей территорий, затронутых боевыми действиями», — отметила Людмила Бабушкина в своей поздравительной речи в День пенсионера Свердловской области, размещенной на сайте заксо. В свою очередь, для поддержания активности и долголетия граждан пенсионного возраста власти Свердловской области направляют ежегодно из бюджета 430 млн рублей, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. Деньги идут на развитие программы «Старшее поколение». «В 2011 году Свердловская область стала одним из первых регионов РФ, где появилась комплексная областная программа „Старшее поколение“, направленная на создание условий для здорового активного долголетия уральцев. В ее рамках развивается гериатрическая медицина, созданы „Школы пожилого возраста“, позволяющие обучаться компьютерной и финансовой грамотности, заниматься спортом и творчеством, изучать туристические маршруты родного края», — напомнила Бабушкина, являющаяся также региональным координатором этой программы. Плюс ко всему, свердловские депутаты оказывают поддержку пожилым людям и на законодательном уровне. Например, были внесены изменения в проект «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Они предполагают установление различных льгот и выплат. День пенсионера в Свердловской области был утвержден по указу губернатора Евгения Куйвашева в 2013 году. Отмечается праздник в последнее воскресенье августа. Людмила Бабушкина поздравила пожилых уральцев с Днем пенсионера Свердловской области Фото: управление информполитики парламента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть свердловских пенсионеров ведет волонтерскую деятельность, помогая участникам спецоперации, а также жителям территорий, пострадавших от атак украинской армии. Об этом рассказала спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Уральцы „серебряного возраста“ реализуют свой потенциал в наставничестве, в деятельности волонтерских организаций. Многие из них ведут большую работу в рамках поддержки участников специальной военной операции и жителей территорий, затронутых боевыми действиями», — отметила Людмила Бабушкина в своей поздравительной речи в День пенсионера Свердловской области, размещенной на сайте заксо. В свою очередь, для поддержания активности и долголетия граждан пенсионного возраста власти Свердловской области направляют ежегодно из бюджета 430 млн рублей, сообщили URA.RU в управлении информполитики парламента. Деньги идут на развитие программы «Старшее поколение». «В 2011 году Свердловская область стала одним из первых регионов РФ, где появилась комплексная областная программа „Старшее поколение“, направленная на создание условий для здорового активного долголетия уральцев. В ее рамках развивается гериатрическая медицина, созданы „Школы пожилого возраста“, позволяющие обучаться компьютерной и финансовой грамотности, заниматься спортом и творчеством, изучать туристические маршруты родного края», — напомнила Бабушкина, являющаяся также региональным координатором этой программы. Плюс ко всему, свердловские депутаты оказывают поддержку пожилым людям и на законодательном уровне. Например, были внесены изменения в проект «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Они предполагают установление различных льгот и выплат. День пенсионера в Свердловской области был утвержден по указу губернатора Евгения Куйвашева в 2013 году. Отмечается праздник в последнее воскресенье августа.