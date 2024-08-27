Шойгу рассказал о попытках вытеснить светские законы радикальными течениями

Шойгу: попытки вытеснить традиционный ислам вызывают озабоченность

27 августа 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу заявил, что необходимы превентивные меры для обеспечения безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки вытеснить светские законы, традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особую озабоченность. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «Особую озабоченность вызывают попытки внедрения возможности применения норм шариата вместо светских законов. Вытеснение традиционного ислама радикальной идеологией, формирование новых салафитских групп», — заявил Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, внутри религиозных общин округа сохраняются противоречия, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников. Шойгу отметил, что самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием националистических и эмигрантских движений. «Необходимы комплексные превентивные меры, которые обеспечат своевременное выявление и нейтрализацию угроз терроризма и экстремизма, недопущение распространения радикальных идей», — подчеркнул секретарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытки вытеснить светские законы, традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особую озабоченность. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. «Особую озабоченность вызывают попытки внедрения возможности применения норм шариата вместо светских законов. Вытеснение традиционного ислама радикальной идеологией, формирование новых салафитских групп», — заявил Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, внутри религиозных общин округа сохраняются противоречия, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников. Шойгу отметил, что самое пристальное внимание стоит обратить на попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием националистических и эмигрантских движений. «Необходимы комплексные превентивные меры, которые обеспечат своевременное выявление и нейтрализацию угроз терроризма и экстремизма, недопущение распространения радикальных идей», — подчеркнул секретарь.