В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) созрел урожай красных грибов гигроцибов алых. Как 28 августа сообщили в пресс-службе учреждения, гриб может иметь и другие яркие раскраски.
«В зависимости от условий произрастания и возраста она бывает оранжевая, зеленая, желтая. Встретить гигроциб можно с конца лета и до поздней осени», — рассказали в нацпарке «Таганай».
Грибы являются съедобными и могут стать находкой для любителей тихой охоты.Несмотря на это обстоятельство, даже опытные грибники часто проходят мимо, предпочитая более крупные и известные виды грибов, такие как белые, лисички, рыжики и подосиновики.
Гигроцибе алая представляет собой небольшой гриб, достигающий в высоту всего четырех-шести сантиметров. Он предпочитает расти на неплодородных почвах, где меньше конкуренции за ресурсы среди растений.
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