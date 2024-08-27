27 августа 2024

В лесах под Златоустом созрел урожай красных съедобных грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обычно грибники берут традиционные грибы
Обычно грибники берут традиционные грибы Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) созрел урожай красных грибов гигроцибов алых. Как 28 августа сообщили в пресс-службе учреждения, гриб может иметь и другие яркие раскраски.

«В зависимости от условий произрастания и возраста она бывает оранжевая, зеленая, желтая. Встретить гигроциб можно с конца лета и до поздней осени», — рассказали в нацпарке «Таганай».

Грибы являются съедобными и могут стать находкой для любителей тихой охоты.Несмотря на это обстоятельство, даже опытные грибники часто проходят мимо, предпочитая более крупные и известные виды грибов, такие как белые, лисички, рыжики и подосиновики.

Гигроцибе алая представляет собой небольшой гриб, достигающий в высоту всего четырех-шести сантиметров. Он предпочитает расти на неплодородных почвах, где меньше конкуренции за ресурсы среди растений.

Гигроцибы в длину достигают максимум шести сантиметров
Гигроцибы в длину достигают максимум шести сантиметров
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) созрел урожай красных грибов гигроцибов алых. Как 28 августа сообщили в пресс-службе учреждения, гриб может иметь и другие яркие раскраски. «В зависимости от условий произрастания и возраста она бывает оранжевая, зеленая, желтая. Встретить гигроциб можно с конца лета и до поздней осени», — рассказали в нацпарке «Таганай». Грибы являются съедобными и могут стать находкой для любителей тихой охоты.Несмотря на это обстоятельство, даже опытные грибники часто проходят мимо, предпочитая более крупные и известные виды грибов, такие как белые, лисички, рыжики и подосиновики. Гигроцибе алая представляет собой небольшой гриб, достигающий в высоту всего четырех-шести сантиметров. Он предпочитает расти на неплодородных почвах, где меньше конкуренции за ресурсы среди растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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