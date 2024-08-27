В Челябинской области начали верстать бюджет на следующий год

В Челябинской области началась активная работа по формированию бюджета региона на следующий год. Как сообщили 28 августа в пресс-службе заксобрания региона, об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Олег Гербер.
«С точки зрения финансов август является показательным месяцем, уже ясна картина по исполнению промежуточных бюджетных показателей. В то же время работа по формированию бюджета на следующий финансовый год вступает в активную фазу», — заявил Гербер по итогам августовского заседания комитета.
Комитет рассмотрел вопрос увеличения областного бюджета на текущий год. Это произошло благодаря росту собственных доходов региона и поступлений из федерального бюджета. Также на заседании обсудили исполнение бюджета региона за первое полугодие, работу Социального фонда и налоговых органов за первые шесть месяцев года.
С учетом изменений, доходы и расходы областного бюджета на 2024 год составят 278,2 млрд рублей и 353,6 млрд рублей соответственно. Дефицит без изменений — 75,4 млрд рублей.
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