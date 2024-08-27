27 августа 2024

В Челябинской области начали верстать бюджет на следующий год

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гербер сообщил о начале активной фазы формирования бюджета региона
Олег Гербер сообщил о начале активной фазы формирования бюджета региона Фото:

В Челябинской области началась активная работа по формированию бюджета региона на следующий год. Как сообщили 28 августа в пресс-службе заксобрания региона, об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Олег Гербер.

«С точки зрения финансов август является показательным месяцем, уже ясна картина по исполнению промежуточных бюджетных показателей. В то же время работа по формированию бюджета на следующий финансовый год вступает в активную фазу», — заявил Гербер по итогам августовского заседания комитета.

Комитет рассмотрел вопрос увеличения областного бюджета на текущий год. Это произошло благодаря росту собственных доходов региона и поступлений из федерального бюджета. Также на заседании обсудили исполнение бюджета региона за первое полугодие, работу Социального фонда и налоговых органов за первые шесть месяцев года.

С учетом изменений, доходы и расходы областного бюджета на 2024 год составят 278,2 млрд рублей и 353,6 млрд рублей соответственно. Дефицит без изменений — 75,4 млрд рублей.

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В Челябинской области началась активная работа по формированию бюджета региона на следующий год. Как сообщили 28 августа в пресс-службе заксобрания региона, об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Олег Гербер. «С точки зрения финансов август является показательным месяцем, уже ясна картина по исполнению промежуточных бюджетных показателей. В то же время работа по формированию бюджета на следующий финансовый год вступает в активную фазу», — заявил Гербер по итогам августовского заседания комитета. Комитет рассмотрел вопрос увеличения областного бюджета на текущий год. Это произошло благодаря росту собственных доходов региона и поступлений из федерального бюджета. Также на заседании обсудили исполнение бюджета региона за первое полугодие, работу Социального фонда и налоговых органов за первые шесть месяцев года. С учетом изменений, доходы и расходы областного бюджета на 2024 год составят 278,2 млрд рублей и 353,6 млрд рублей соответственно. Дефицит без изменений — 75,4 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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