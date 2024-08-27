Челябинцы стали скупать китайские машины в два раза больше

Жители Челябинской области за семь месяцев 2024 года приобрели в два раза больше китайских марок автомобилей, чем за тот же период 2023 года. Как рассказали 28 августа в пресс-службе платформы «Авито Авто», предложение выросло почти в три раза.
«В период с января по июль спрос на новые китайские автомобили вырос в 2,28 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рост предложений оказался выше. Он увеличился в 2,81 раза, а средняя цена составила 3,072 млн рублей», — отметили в «Авито Авто».
Анализ спроса и предложений на рынке новых китайских машин показал, что Chery стала самой востребованной маркой среди жителей региона, заняв 22,09% рынка. Следом расположились Geely и Changan с показателями 22,02% и 9,51% соответственно.
Самыми популярными моделями стали Geely Coolray (доля в общем спросе достигла 8,73%) со средней ценой 2,693 млн рублей, GAC GS8 по 4,1 млн рублей и Chery Tiggo 4 Pro за 2,22 млн рублей. Лидером по предложению оказался бренд EXEED. В целом на платформе представлено более 117 тысяч новых китайских автомобилей.
Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко подчеркнул, что китайские марки стали более популярны в России и теперь новинки быстрее появляются на российском рынке. Это делает такие машины доступнее для потребителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!