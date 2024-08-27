27 августа 2024

Челябинцы стали скупать китайские машины в два раза больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы раскупили китайские машины
Челябинцы раскупили китайские машины Фото:

Жители Челябинской области за семь месяцев 2024 года приобрели в два раза больше китайских марок автомобилей, чем за тот же период 2023 года. Как рассказали 28 августа в пресс-службе платформы «Авито Авто», предложение выросло почти в три раза.

«В период с января по июль спрос на новые китайские автомобили вырос в 2,28 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рост предложений оказался выше. Он увеличился в 2,81 раза, а средняя цена составила 3,072 млн рублей», — отметили в «Авито Авто».

Анализ спроса и предложений на рынке новых китайских машин показал, что Chery стала самой востребованной маркой среди жителей региона, заняв 22,09% рынка. Следом расположились Geely и Changan с показателями 22,02% и 9,51% соответственно.

Самыми популярными моделями стали Geely Coolray (доля в общем спросе достигла 8,73%) со средней ценой 2,693 млн рублей, GAC GS8 по 4,1 млн рублей и Chery Tiggo 4 Pro за 2,22 млн рублей. Лидером по предложению оказался бренд EXEED. В целом на платформе представлено более 117 тысяч новых китайских автомобилей.

Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко подчеркнул, что китайские марки стали более популярны в России и теперь новинки быстрее появляются на российском рынке. Это делает такие машины доступнее для потребителей.

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Жители Челябинской области за семь месяцев 2024 года приобрели в два раза больше китайских марок автомобилей, чем за тот же период 2023 года. Как рассказали 28 августа в пресс-службе платформы «Авито Авто», предложение выросло почти в три раза. «В период с января по июль спрос на новые китайские автомобили вырос в 2,28 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Рост предложений оказался выше. Он увеличился в 2,81 раза, а средняя цена составила 3,072 млн рублей», — отметили в «Авито Авто». Анализ спроса и предложений на рынке новых китайских машин показал, что Chery стала самой востребованной маркой среди жителей региона, заняв 22,09% рынка. Следом расположились Geely и Changan с показателями 22,02% и 9,51% соответственно. Самыми популярными моделями стали Geely Coolray (доля в общем спросе достигла 8,73%) со средней ценой 2,693 млн рублей, GAC GS8 по 4,1 млн рублей и Chery Tiggo 4 Pro за 2,22 млн рублей. Лидером по предложению оказался бренд EXEED. В целом на платформе представлено более 117 тысяч новых китайских автомобилей. Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко подчеркнул, что китайские марки стали более популярны в России и теперь новинки быстрее появляются на российском рынке. Это делает такие машины доступнее для потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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