Лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах РФ

28 августа 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В группу риска по заболеванию лихорадкой Западного Нила входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые Фото: Георгий Бергал © URA.RU Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в 22 регионах РФ. Показатель заболеваемости вырос на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. «На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста», — сообщили в пресс-службе ведомства. Слова передает «Интерфакс». Представители Роспотребнадзора уточнили, что текущий сезон характеризуется небольшим превышением уровня заболеваемости по стране. Это связывают с усилением мониторинговых исследований, начатых в прошлом году. Лихорадка Западного Нила традиционно встречается в странах с более жарким климатом. Однако глобальное потепление способствует расширению ареала обитания переносчиков инфекции, включая комаров, которые теперь обнаруживаются и в центральной части России, и в Поволжье. Лихорадка Западного Нила представляет собой природно-очаговую вирусную инфекцию, вызывающую риск заболевания менингитом и энцефалитом. В случае осложнений во время заболевания появляется головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь, затем может присоединиться резкая заторможенность с последующей потерей сознания, развитием глубокой мозговой комы. Подтвердить диагноз этой лихорадки можно по пробам крови и спинномозговой жидкости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в 22 регионах РФ. Показатель заболеваемости вырос на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. «На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста», — сообщили в пресс-службе ведомства. Слова передает «Интерфакс». Представители Роспотребнадзора уточнили, что текущий сезон характеризуется небольшим превышением уровня заболеваемости по стране. Это связывают с усилением мониторинговых исследований, начатых в прошлом году. Лихорадка Западного Нила традиционно встречается в странах с более жарким климатом. Однако глобальное потепление способствует расширению ареала обитания переносчиков инфекции, включая комаров, которые теперь обнаруживаются и в центральной части России, и в Поволжье. Лихорадка Западного Нила представляет собой природно-очаговую вирусную инфекцию, вызывающую риск заболевания менингитом и энцефалитом. В случае осложнений во время заболевания появляется головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь, затем может присоединиться резкая заторможенность с последующей потерей сознания, развитием глубокой мозговой комы. Подтвердить диагноз этой лихорадки можно по пробам крови и спинномозговой жидкости.