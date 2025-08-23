В Госдуме рассказали, кто должен восстанавливать Украину

Депутат Шеремет: восстановлением Украины должны заниматься Германия и Франция
ФРГ входит в число стран, которые должны будут восстанавливать Украину, заявил Шеремет
ФРГ входит в число стран, которые должны будут восстанавливать Украину, заявил Шеремет Фото:

Восстановлением Украины после конфликта должны заниматься ФРГ, Франция и Великобритания. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. Депутат отметил, что по вине именно этих стран, которые недальновидно вмешались в политику Украины, ей и был нанесен колоссальный ущерб.

Ранее Украина заявляла о необходимости компенсации ущерба от конфликта за счет России. Сообщается, что сама сумма понесенного ущерба оценивается от 40 триллионов рублей до 79 триллионов рублей. Об этом сообщил «Ридус».

