Восстановлением Украины после конфликта должны заниматься ФРГ, Франция и Великобритания. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Такой важнейший вопрос как восстановление поствоенной Украины должно проходить за счет Британии, Германии и Франции, как самых вероломных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. Депутат отметил, что по вине именно этих стран, которые недальновидно вмешались в политику Украины, ей и был нанесен колоссальный ущерб.
Ранее Украина заявляла о необходимости компенсации ущерба от конфликта за счет России. Сообщается, что сама сумма понесенного ущерба оценивается от 40 триллионов рублей до 79 триллионов рублей. Об этом сообщил «Ридус».
