Новые поправки в законе отразятся на зарплатах и отпускных

В России с 1 сентября 2025 года вводится новый порядок расчета среднего заработка. При определении их размера теперь будут учитываться квартальные и годовые премии, которые получал сотрудник. Таким образом, отпускные у большинства работающих россиян увеличатся или станут справедливее. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.
«Для работников — это очень позитивное изменение. Теперь суммы больничных, отпускных, командировочных и любых других выплат, которые зависят от среднего заработка, станут больше», — сказала Кузнецова в разговоре с Life.
Также она рассказала о ключевом изменении. Оно связано с внесением поправок в Трудовой кодекс, ограничивающих возможность работодателей уменьшать размер премий. Согласно новым правилам, снижение премиальных выплат не может превышать 20% от заработной платы работника. Кроме того, нововведения предусматривают повышение прозрачности процедуры начисления и выплаты премий. В случаях, когда система премирования регламентируется коллективным договором, документ должен содержать четкое описание видов премий, их размер, а также конкретные условия и сроки выплаты.
Ранее стало известно, что сотрудникам, уходящим на больничный перед увольнением, с 1 сентября 2025 года могут начислить меньшее выходное пособие из-за изменений в правилах расчета среднего заработка. Из расчетного периода будут исключаться все временные промежутки, в течение которых работник фактически не осуществлял трудовую деятельность.
