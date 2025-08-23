Названы сроки готовности проекта по гарантиям безопасности для Украины

Работа над черновым вариантом проекта гарантий безопасности для Украины может завершиться уже в начале следующей недели. Об этом рассказал замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
«В идеале мы можем иметь первый черновик на следующей неделе», — передает слова Кислицы NBC News. После этого, как было отмечено, может начаться обсуждение документа на политическом уровне.
По словам украинского дипломата, данный вопрос является крайне сложным и важным, а процесс согласования гарантий безопасности должен осуществляться исключительно с западными союзниками Киева. Кислица подчеркнул, что этот вопрос не может быть вынесен на обсуждение с Российской Федерацией.
В то же время сообщается, что ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла о намерении США обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности Украины. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, исключил возможность предоставления Украине защиты со стороны НАТО, упомянув лишь о некой «форме безопасности». Позиция Москвы, согласно приведенной информации, заключается в актуальности коллективных гарантий для Украины при условии, что они не будут выстроены в логике противостояния с Россией.
