В управлении железной дороги сообщили о пострадавших от атаки ВСУ в Волгограде

Пострадавший госпитализирован, сообщили в ПривЖД
Пострадавший госпитализирован, сообщили в ПривЖД

Поступила информация о пострадавшем сотруднике РЖД после прошедшей атаки украинских БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.

«Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован», — заявили в железной дороге. Информацию приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области после атаки БПЛА задерживаются 13 пассажирских поездов. Произошло это из-за атаки БПЛА в районе города Петров Вал.

