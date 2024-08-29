Эксперты раскрыли, как вторжение в Курскую область отразится на выборах-2024

Явка на выборы-2024 будет выше после из-за вторжения ВСУ в Курскую область

29 августа 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Мамонов: мы прогнозируем явку повыше, чем в прошлые годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне стали политически активнее после вторжения в Курскую область, что обеспечит повышенную явку на выборах в сентябре. Об этом заявил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ, где прогнозировали результаты голосования. «Есть СВО, есть отдельные события, которые произошли в последнее время, которые взбудоражили общество. Они поднимают некую эмоциональную волну и актуализируют желание сказать свою позицию, потому что в такие ситуации это особенно важно. Курские события повлияли на политическую активность граждан и на политическое самосознание. В ходе исследований мы видим устойчивость и эмоциональность этого желания. Люди хотят защитить свою позицию, защитить свое мнение, поэтому мы прогнозируем явку чуть повыше», — сообщил эксперт. При этом в беседе с URA.RU Мамонов добавил, что в самой Курской области и других приграничных регионах явка может оказаться ниже общероссийской. «Люди, принимая решение участвовать или не участвовать в выборах (в приграничных регионах) будут соотносить риски и вопросы личной безопасности. Поэтому там ситуация сложнее», — отметил представитель ВЦИОМ. Слова Мамонова подтверждаются замерами расчетной явки, которые проводил Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Показатели в Курской области оказались ниже общероссийской явки. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне стали политически активнее после вторжения в Курскую область, что обеспечит повышенную явку на выборах в сентябре. Об этом заявил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ, где прогнозировали результаты голосования. «Есть СВО, есть отдельные события, которые произошли в последнее время, которые взбудоражили общество. Они поднимают некую эмоциональную волну и актуализируют желание сказать свою позицию, потому что в такие ситуации это особенно важно. Курские события повлияли на политическую активность граждан и на политическое самосознание. В ходе исследований мы видим устойчивость и эмоциональность этого желания. Люди хотят защитить свою позицию, защитить свое мнение, поэтому мы прогнозируем явку чуть повыше», — сообщил эксперт. При этом в беседе с URA.RU Мамонов добавил, что в самой Курской области и других приграничных регионах явка может оказаться ниже общероссийской. «Люди, принимая решение участвовать или не участвовать в выборах (в приграничных регионах) будут соотносить риски и вопросы личной безопасности. Поэтому там ситуация сложнее», — отметил представитель ВЦИОМ. Слова Мамонова подтверждаются замерами расчетной явки, которые проводил Институт социального маркетинга (ИНСОМАР). Показатели в Курской области оказались ниже общероссийской явки. Если в большинстве субъектов о намерении пойти на выборы заявили от 40% избирателей и выше, то в Курской области значение варьируется от 36 до 38%.