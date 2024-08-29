В пермском отеле откроется первый в России гриль-ресторан зарубежного бренда

Ресторан откроется отдновременно с отелем
В отеле Radisson в Перми планируют отрыть ресторан Stoke. Ранее это заведение было представлено только за рубежом.
«Девелопер Radisson „Проспект Пермь“ готовится запустить в новом отеле видовой гриль-ресторан Stoke. Заведение с таким названием работает за рубежом в других отелях Radisson Hotel Group», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на застройщика отеля.
Сейчас в заведении ищут шеф-повара. Соответствуете объявление опубликовано на сайте hh.ru.
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