29 августа 2024

В пермском отеле откроется первый в России гриль-ресторан зарубежного бренда

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан откроется отдновременно с отелем
Ресторан откроется отдновременно с отелем Фото:

В отеле Radisson в Перми планируют отрыть ресторан Stoke. Ранее это заведение было представлено только за рубежом.

«Девелопер Radisson „Проспект Пермь“ готовится запустить в новом отеле видовой гриль-ресторан Stoke. Заведение с таким названием работает за рубежом в других отелях Radisson Hotel Group», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на застройщика отеля.

Сейчас в заведении ищут шеф-повара. Соответствуете объявление опубликовано на сайте hh.ru.

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В отеле Radisson в Перми планируют отрыть ресторан Stoke. Ранее это заведение было представлено только за рубежом. «Девелопер Radisson „Проспект Пермь“ готовится запустить в новом отеле видовой гриль-ресторан Stoke. Заведение с таким названием работает за рубежом в других отелях Radisson Hotel Group», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на застройщика отеля. Сейчас в заведении ищут шеф-повара. Соответствуете объявление опубликовано на сайте hh.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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