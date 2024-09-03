Shot: возле центра мигрантов в Сахарово продолжают предлагать нелегальные услуги

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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигрант, гастарбайтер, указатель, миграционный центр
В Сахарово в миграционном центре прошли обыски из-за незаконного оказания услуг Фото:

В подмосковной деревне Сахарово возле центра временного содержания мигрантов продолжают предлагать нелегальные услуги после обысков силовиков. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«„Зеваки“ продолжают торговать услугами для мигрантов возле центра содержания иностранцев в Сахарово», — говорится в сообщении. Отмечается, что за 7 тысяч рублей могут организовать встречу с задержанным иностранным гражданином, а за 35 тысяч рублей — ускоренную депортацию. Для этого нужно обратиться к человеку в здании, в первом окне.

Ранее СКР проверил мигрантов в московском хостеле «Роал». В хостеле были обнаружены 530 иностранных граждан. Расследование проводилось в рамках уголовного дела, связанного с созданием экстремистской группы.

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В подмосковной деревне Сахарово возле центра временного содержания мигрантов продолжают предлагать нелегальные услуги после обысков силовиков. Об этом пишет telegram-канал Shot. «„Зеваки“ продолжают торговать услугами для мигрантов возле центра содержания иностранцев в Сахарово», — говорится в сообщении. Отмечается, что за 7 тысяч рублей могут организовать встречу с задержанным иностранным гражданином, а за 35 тысяч рублей — ускоренную депортацию. Для этого нужно обратиться к человеку в здании, в первом окне. Ранее СКР проверил мигрантов в московском хостеле «Роал». В хостеле были обнаружены 530 иностранных граждан. Расследование проводилось в рамках уголовного дела, связанного с созданием экстремистской группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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