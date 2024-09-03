Shot: возле центра мигрантов в Сахарово продолжают предлагать нелегальные услуги

В подмосковной деревне Сахарово возле центра временного содержания мигрантов продолжают предлагать нелегальные услуги после обысков силовиков. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«„Зеваки“ продолжают торговать услугами для мигрантов возле центра содержания иностранцев в Сахарово», — говорится в сообщении. Отмечается, что за 7 тысяч рублей могут организовать встречу с задержанным иностранным гражданином, а за 35 тысяч рублей — ускоренную депортацию. Для этого нужно обратиться к человеку в здании, в первом окне.
Ранее СКР проверил мигрантов в московском хостеле «Роал». В хостеле были обнаружены 530 иностранных граждан. Расследование проводилось в рамках уголовного дела, связанного с созданием экстремистской группы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.