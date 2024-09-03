Shot: возле центра мигрантов в Сахарово продолжают предлагать нелегальные услуги

03 сентября 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

В Сахарово в миграционном центре прошли обыски из-за незаконного оказания услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU В подмосковной деревне Сахарово возле центра временного содержания мигрантов продолжают предлагать нелегальные услуги после обысков силовиков. Об этом пишет telegram-канал Shot. «„Зеваки“ продолжают торговать услугами для мигрантов возле центра содержания иностранцев в Сахарово», — говорится в сообщении. Отмечается, что за 7 тысяч рублей могут организовать встречу с задержанным иностранным гражданином, а за 35 тысяч рублей — ускоренную депортацию. Для этого нужно обратиться к человеку в здании, в первом окне. Ранее СКР проверил мигрантов в московском хостеле «Роал». В хостеле были обнаружены 530 иностранных граждан. Расследование проводилось в рамках уголовного дела, связанного с созданием экстремистской группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковной деревне Сахарово возле центра временного содержания мигрантов продолжают предлагать нелегальные услуги после обысков силовиков. Об этом пишет telegram-канал Shot. «„Зеваки“ продолжают торговать услугами для мигрантов возле центра содержания иностранцев в Сахарово», — говорится в сообщении. Отмечается, что за 7 тысяч рублей могут организовать встречу с задержанным иностранным гражданином, а за 35 тысяч рублей — ускоренную депортацию. Для этого нужно обратиться к человеку в здании, в первом окне. Ранее СКР проверил мигрантов в московском хостеле «Роал». В хостеле были обнаружены 530 иностранных граждан. Расследование проводилось в рамках уголовного дела, связанного с созданием экстремистской группы.