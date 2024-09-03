В КБР закрылись образовательные учреждения из-за вспышки инфекции

03 сентября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

В КБР приостановили работу пяти образовательных учреждений, заявили в прокуратуре региона Фото: Илья Московец © URA.RU В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) пять образовательных учреждений приостановили свою работу из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. «Пять образовательных учреждений в КБР приостановили работу из-за вспышки кишечной инфекции», — заявили в местной прокуратуре, информацию передает ТАСС. Также, по официальным данным, пострадали свыше 200 человек, они обратились к медикам. В городе Баксане в КБР произошла вспышка острой кишечной инфекции, на лечении находятся 70 человек. Состояние пациентов оценивается медиками как средней степени тяжести. Большинство заболевших проходят амбулаторное лечение. Предварительно предполагается, что причиной массового отравления могло стать употребление воды из-под крана, которая была подвергнута сильному хлорированию. Также рассматривается версия заражения вирусом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) пять образовательных учреждений приостановили свою работу из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. «Пять образовательных учреждений в КБР приостановили работу из-за вспышки кишечной инфекции», — заявили в местной прокуратуре, информацию передает ТАСС. Также, по официальным данным, пострадали свыше 200 человек, они обратились к медикам. В городе Баксане в КБР произошла вспышка острой кишечной инфекции, на лечении находятся 70 человек. Состояние пациентов оценивается медиками как средней степени тяжести. Большинство заболевших проходят амбулаторное лечение. Предварительно предполагается, что причиной массового отравления могло стать употребление воды из-под крана, которая была подвергнута сильному хлорированию. Также рассматривается версия заражения вирусом.