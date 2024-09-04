Первые лица Свердловской области собрались у вуза, исполняя волю Путина. Фото

В Екатеринбурге открыли памятник бывшему советнику президента РФ Яковлеву

04 сентября 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Вениамин Яковлев являлся выпускником и преподавателем Свердловского юринститута (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Екатеринбурге по поручению президента РФ Владимира Путина открыли памятник уральскому юристу, министру юстиции СССР Вениамину Яковлеву. Бронзовую скульптуру, вылитую в полный рост, на гранитном постаменте установили около здания Уральского юридического университета (УрГЮУ) на ул. Комсомольская, 21, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы можем констатировать тот факт, что указ президента РФ, все его пункты, благодаря сегодняшнему событию, полностью выполнен», — заявила на открытии памятника дочь Яковлева, президент Фонда выпускников юруниверситета Вера Минина. Автором монумента стал Юрий Казанцев, отливал его Дмитрий Брезгин, добавила она. Высота бронзовой скульптуры создателя современной системы арбитражных судов РФ вместе с постаментом составляет четыре метра. Яковлев изображен в виде преподавателя, читающего лекцию. Его рука указывает на университет, как бы приглашая студентов в здание. Новость по теме Памятник легендарному экс-советнику Путина за 4 миллиона откроют в Екатеринбурге. Фото С 2022 года вуз, который закончил Яковлев и преподавал в нем практически 30 лет, носит его имя, напомнил в ходе церемонии открытия мэр Алексей Орлов. «Он создавал то, что сегодня называют феноменом — Уральская юридическая школа. Поэтому в Екатеринбурге есть много памятных мест, связанных с именем этого выдающегося человека. УрГЮУ носит имя Яковлева, не так давно мы установили памятную доску на фасаде главного корпуса вуза и комиссия по топонимике администрации приняла решение назвать переулок, где находится здание Арбитражного суда области, именем Яковлева», — подчеркнул он. От городской власти также присутствовала Анна Гурарий, спикер думы. На создание памятника Яковлеву губернатор Евгений Куйвашев направил свыше четырех миллионов рублей из резервного фонда областного правительства. «Четверть века Вениамин Федорович посвятил работе в Свердловском юридическом институте и символично, что памятник открывается именно здесь. Мне довелось с Вениамином Федоровичем поработать, я знал его лично. Мне очень тепло вспоминается о том, как он относился к УрГЮУ, Екатеринбургу, к Свердловской области в целом», — отметил в ходе церемонии Куйвашев. Новость по теме Умер один из авторов российской Конституции По словам ректора УрГЮУ Владимира Бублика, около памятника хотелось бы еще разбить фонтан. В церемонии открытии монумента уральскому юристу также приняла участие спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина. «У нас сегодня знаковое событие. Мы участвуем в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся государственному научному деятелю, человеку, который вписал свое имя своими делами, своими научными трудами в историю нашего государства и Свердловской области», — сказала председатель парламента. Были также председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, председатель областного суда Владимир Дмитриев. В августе 2022 года Путин подписал указ об увековечении памяти Яковлева. Правительству РФ было поручено, что и было в итоге сделано, учредить 10 персональных стипендий для студентов и аспирантов Российского госуниверситета правосудия. Правительству Москвы — установить мемориальную доску на фасаде дома на улице Рочдельской, где жил Яковлев. Правительству Свердловской области — присвоить имя юриста одной из улиц Екатеринбурга и установить памятник. Дочь Яковлева Вера Минина Фото: URA.RU В открытии памятника Вениамину Яковлеву принимал участие караул ЦВО Фото: URA.RU На церемонию открытия гости пришли с гвоздиками и розами Фото: URA.RU Евгению Куйвашеву довелось лично поработать с Вениамином Яковлевым Фото: URA.RU В открытии памятника участвовал Павел Крашенинников, презентовавший после церемонии свою новую книгу «Государство против революции. 1923-1938» URA.RU Направлением руки Яковлев приглашает в здание УрГЮУ Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по поручению президента РФ Владимира Путина открыли памятник уральскому юристу, министру юстиции СССР Вениамину Яковлеву. Бронзовую скульптуру, вылитую в полный рост, на гранитном постаменте установили около здания Уральского юридического университета (УрГЮУ) на ул. Комсомольская, 21, сообщает корреспондент URA.RU. «Мы можем констатировать тот факт, что указ президента РФ, все его пункты, благодаря сегодняшнему событию, полностью выполнен», — заявила на открытии памятника дочь Яковлева, президент Фонда выпускников юруниверситета Вера Минина. Автором монумента стал Юрий Казанцев, отливал его Дмитрий Брезгин, добавила она. Высота бронзовой скульптуры создателя современной системы арбитражных судов РФ вместе с постаментом составляет четыре метра. Яковлев изображен в виде преподавателя, читающего лекцию. Его рука указывает на университет, как бы приглашая студентов в здание. С 2022 года вуз, который закончил Яковлев и преподавал в нем практически 30 лет, носит его имя, напомнил в ходе церемонии открытия мэр Алексей Орлов. «Он создавал то, что сегодня называют феноменом — Уральская юридическая школа. Поэтому в Екатеринбурге есть много памятных мест, связанных с именем этого выдающегося человека. УрГЮУ носит имя Яковлева, не так давно мы установили памятную доску на фасаде главного корпуса вуза и комиссия по топонимике администрации приняла решение назвать переулок, где находится здание Арбитражного суда области, именем Яковлева», — подчеркнул он. От городской власти также присутствовала Анна Гурарий, спикер думы. На создание памятника Яковлеву губернатор Евгений Куйвашев направил свыше четырех миллионов рублей из резервного фонда областного правительства. «Четверть века Вениамин Федорович посвятил работе в Свердловском юридическом институте и символично, что памятник открывается именно здесь. Мне довелось с Вениамином Федоровичем поработать, я знал его лично. Мне очень тепло вспоминается о том, как он относился к УрГЮУ, Екатеринбургу, к Свердловской области в целом», — отметил в ходе церемонии Куйвашев. По словам ректора УрГЮУ Владимира Бублика, около памятника хотелось бы еще разбить фонтан. В церемонии открытии монумента уральскому юристу также приняла участие спикер свердловского заксо Людмила Бабушкина. «У нас сегодня знаковое событие. Мы участвуем в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся государственному научному деятелю, человеку, который вписал свое имя своими делами, своими научными трудами в историю нашего государства и Свердловской области», — сказала председатель парламента. Были также председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, замминистра юстиции РФ Олег Свириденко, председатель областного суда Владимир Дмитриев. В августе 2022 года Путин подписал указ об увековечении памяти Яковлева. Правительству РФ было поручено, что и было в итоге сделано, учредить 10 персональных стипендий для студентов и аспирантов Российского госуниверситета правосудия. Правительству Москвы — установить мемориальную доску на фасаде дома на улице Рочдельской, где жил Яковлев. Правительству Свердловской области — присвоить имя юриста одной из улиц Екатеринбурга и установить памятник.