В Свердловской музкомедии спустя год внезапно сменился главный режиссер

Главным режиссером Свердловской музкомедии стал Филипп Разенков

05 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Филипп Разенков был главным режиссером в Удмуртии и Башкирии Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва» Известный московский режиссер Нина Чусова спустя год покинула должность главного режиссера Свердловской музкомедии. Ее место занял Филипп Разенков, который до назначения был художественным руководителем театра, рассказала региональный министр культуры Светлана Учайкина. «Нина Чусова отработала год в качестве главного режиссера, подарила прекрасные постановки — это концерт, посвященный юбилею театра, „Человек, который смеется“, „24 из жизни женщины“. Мы с Ниной Владимировной остались в очень хороших отношениях, она будет приглашаться на постановки — их название и время мы обсуждаем. Но это был для нее первый опыт работы в [музыкальном] театре, он оказался успешным для нее и театра. Ждем продолжения работы», — заявила Учайкина на пресс-конференции. Филипп Разенков добавил, что благодарен Чусовой за работу в музкомедии в сложный сезон, но была не одна причина для ухода. «Имея обязательства и в Москве, и в вузе (имеется в виду ГИТИС, где преподавала Чусова, — прим. ред.), и в постановочной работе, у нее просто не получалось больше совмещать, поэтому было принято такое решение», — пояснил новый режиссер. О Разенкове известно, что он окончил дирижерско-хоровое отделение Республиканского музыкального колледжа в Ижевске и ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра». Был режиссером и актером Северо-Осетинского театра оперы и балета, главным режиссером Театра оперы и балета Удмуртской Республики им. Чайковского и Башкирского государственного театра оперы и балета. Нина Чусова стала главным режиссером музкомедии весной 2023 года. Она пришла на смену Кирилла Стрежнева, который умер в 2022 году после продолжительной болезни на 69-м году жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный московский режиссер Нина Чусова спустя год покинула должность главного режиссера Свердловской музкомедии. Ее место занял Филипп Разенков, который до назначения был художественным руководителем театра, рассказала региональный министр культуры Светлана Учайкина. «Нина Чусова отработала год в качестве главного режиссера, подарила прекрасные постановки — это концерт, посвященный юбилею театра, „Человек, который смеется“, „24 из жизни женщины“. Мы с Ниной Владимировной остались в очень хороших отношениях, она будет приглашаться на постановки — их название и время мы обсуждаем. Но это был для нее первый опыт работы в [музыкальном] театре, он оказался успешным для нее и театра. Ждем продолжения работы», — заявила Учайкина на пресс-конференции. Филипп Разенков добавил, что благодарен Чусовой за работу в музкомедии в сложный сезон, но была не одна причина для ухода. «Имея обязательства и в Москве, и в вузе (имеется в виду ГИТИС, где преподавала Чусова, — прим. ред.), и в постановочной работе, у нее просто не получалось больше совмещать, поэтому было принято такое решение», — пояснил новый режиссер. О Разенкове известно, что он окончил дирижерско-хоровое отделение Республиканского музыкального колледжа в Ижевске и ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра». Был режиссером и актером Северо-Осетинского театра оперы и балета, главным режиссером Театра оперы и балета Удмуртской Республики им. Чайковского и Башкирского государственного театра оперы и балета. Нина Чусова стала главным режиссером музкомедии весной 2023 года. Она пришла на смену Кирилла Стрежнева, который умер в 2022 году после продолжительной болезни на 69-м году жизни.