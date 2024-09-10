Пермские депутаты поделятся опытом с парламентом ЛНР

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Текст соглашения между Прикамьем и ЛНР планируют утвердить во второй половине сентября
Текст соглашения между Прикамьем и ЛНР планируют утвердить во второй половине сентября Фото:

Пермский край установит межпарламентские связи с Луганской народной республикой. Проект постановления об утверждении соглашения между двумя регионами внесен на рассмотрение в заксобрание Прикамья.

«По словам председателя заксобрания Пермского края Валерия Сухих, начало сотрудничества двух парламентов станет еще одним закономерным шагом в укреплении связей между регионами. Это позволит совершенствовать их нормативные базы, обменяться опытом парламентской работы, расширить деловые и дружественные контакты. Также это поможет обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности», — сообщил telegram-канал заксобрания Прикамья.

Текст документа планируется утвердить на очередном заседании депутатов законодательного собрания Пермского края. Оно назначено на вторую половину сентября 2024 года.

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Пермский край установит межпарламентские связи с Луганской народной республикой. Проект постановления об утверждении соглашения между двумя регионами внесен на рассмотрение в заксобрание Прикамья. «По словам председателя заксобрания Пермского края Валерия Сухих, начало сотрудничества двух парламентов станет еще одним закономерным шагом в укреплении связей между регионами. Это позволит совершенствовать их нормативные базы, обменяться опытом парламентской работы, расширить деловые и дружественные контакты. Также это поможет обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности», — сообщил telegram-канал заксобрания Прикамья. Текст документа планируется утвердить на очередном заседании депутатов законодательного собрания Пермского края. Оно назначено на вторую половину сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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