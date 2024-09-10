Пермские депутаты поделятся опытом с парламентом ЛНР

Пермский край установит межпарламентские связи с Луганской народной республикой. Проект постановления об утверждении соглашения между двумя регионами внесен на рассмотрение в заксобрание Прикамья.
«По словам председателя заксобрания Пермского края Валерия Сухих, начало сотрудничества двух парламентов станет еще одним закономерным шагом в укреплении связей между регионами. Это позволит совершенствовать их нормативные базы, обменяться опытом парламентской работы, расширить деловые и дружественные контакты. Также это поможет обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности», — сообщил telegram-канал заксобрания Прикамья.
Текст документа планируется утвердить на очередном заседании депутатов законодательного собрания Пермского края. Оно назначено на вторую половину сентября 2024 года.
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