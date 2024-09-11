В Челябинске вернулся на привычный маршрут автобус №33

11 сентября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Автобус № 33 вернулся на привычный маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После окончания строительных работ на месте будущей станции метротрама по улице Овчинникова в Челябинске на линию вернули автобус №33. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В связи с работами по строительству метротрама автобус №33 объезжал закрытый участок улицы Овчинникова. После открытия движения транспорт снова проезжает по улице», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Движение по улице Овчинникова закрыли 6 декабря прошлого 2023 года для проведения подготовительных работ к строительству скоростной линии метротрама. Восстановить дорожную артерию планировали к 1 июля 20243 года, но сроки сдачи продлили до 1 сентября. Метротрам планируют запустить в Челябинске к 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После окончания строительных работ на месте будущей станции метротрама по улице Овчинникова в Челябинске на линию вернули автобус №33. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В связи с работами по строительству метротрама автобус №33 объезжал закрытый участок улицы Овчинникова. После открытия движения транспорт снова проезжает по улице», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Движение по улице Овчинникова закрыли 6 декабря прошлого 2023 года для проведения подготовительных работ к строительству скоростной линии метротрама. Восстановить дорожную артерию планировали к 1 июля 20243 года, но сроки сдачи продлили до 1 сентября. Метротрам планируют запустить в Челябинске к 2026 года.