В Челябинске вернулся на привычный маршрут автобус №33

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Автобус № 33 вернулся на привычный маршрут Фото:

После окончания строительных работ на месте будущей станции метротрама по улице Овчинникова в Челябинске на линию вернули автобус №33. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«В связи с работами по строительству метротрама автобус №33 объезжал закрытый участок улицы Овчинникова. После открытия движения транспорт снова проезжает по улице», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Движение по улице Овчинникова закрыли 6 декабря прошлого 2023 года для проведения подготовительных работ к строительству скоростной линии метротрама. Восстановить дорожную артерию планировали к 1 июля 20243 года, но сроки сдачи продлили до 1 сентября. Метротрам планируют запустить в Челябинске к 2026 года.

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После окончания строительных работ на месте будущей станции метротрама по улице Овчинникова в Челябинске на линию вернули автобус №33. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В связи с работами по строительству метротрама автобус №33 объезжал закрытый участок улицы Овчинникова. После открытия движения транспорт снова проезжает по улице», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Движение по улице Овчинникова закрыли 6 декабря прошлого 2023 года для проведения подготовительных работ к строительству скоростной линии метротрама. Восстановить дорожную артерию планировали к 1 июля 20243 года, но сроки сдачи продлили до 1 сентября. Метротрам планируют запустить в Челябинске к 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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