В Перми на пять дней перекроют улицу Есенина. Карта

15 сентября 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Ограничение движения вводится для ремонта водопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми с 16 по 21 сентября будет перекрыта одна полоса движения по улице Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября будет временно прекращено движение по одной полосе на улице Есенина. Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при ремонте систем водоснабжения. Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации», — сообщили в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось, что в центре Перми будет перекрыт участок улицы Дзержинского. Также на участке перестанут ходить трамваи. Движение возобновится в 05:00 16 сентября. Полоса будет закрыта с 16 по 21 сентября Министерство транспорта Пермского края, telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 16 по 21 сентября будет перекрыта одна полоса движения по улице Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября будет временно прекращено движение по одной полосе на улице Есенина. Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при ремонте систем водоснабжения. Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации», — сообщили в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось, что в центре Перми будет перекрыт участок улицы Дзержинского. Также на участке перестанут ходить трамваи. Движение возобновится в 05:00 16 сентября.