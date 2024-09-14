14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Перми на пять дней перекроют улицу Есенина. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, знак, строительные работы, движение запрещено
Ограничение движения вводится для ремонта водопровода Фото:

В Перми с 16 по 21 сентября будет перекрыта одна полоса движения по улице Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«С 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября будет временно прекращено движение по одной полосе на улице Есенина. Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при ремонте систем водоснабжения. Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации», — сообщили в telegram-канале министерства.

Ранее сообщалось, что в центре Перми будет перекрыт участок улицы Дзержинского. Также на участке перестанут ходить трамваи. Движение возобновится в 05:00 16 сентября.

Полоса будет закрыта с 16 по 21 сентября
Полоса будет закрыта с 16 по 21 сентября

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми с 16 по 21 сентября будет перекрыта одна полоса движения по улице Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября будет временно прекращено движение по одной полосе на улице Есенина. Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при ремонте систем водоснабжения. Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации», — сообщили в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось, что в центре Перми будет перекрыт участок улицы Дзержинского. Также на участке перестанут ходить трамваи. Движение возобновится в 05:00 16 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...