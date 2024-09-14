В Перми с 16 по 21 сентября будет перекрыта одна полоса движения по улице Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
«С 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября будет временно прекращено движение по одной полосе на улице Есенина. Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при ремонте систем водоснабжения. Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации», — сообщили в telegram-канале министерства.
Ранее сообщалось, что в центре Перми будет перекрыт участок улицы Дзержинского. Также на участке перестанут ходить трамваи. Движение возобновится в 05:00 16 сентября.
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В Перми с 16 по 21 сентября будет перекрыта одна полоса движения по улице Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 16 сентября до 00:00 21 сентября будет временно прекращено движение по одной полосе на улице Есенина. Ограничение вводится для безопасности дорожного движения при ремонте систем водоснабжения. Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации», — сообщили в telegram-канале министерства. Ранее сообщалось, что в центре Перми будет перекрыт участок улицы Дзержинского. Также на участке перестанут ходить трамваи. Движение возобновится в 05:00 16 сентября.