Двое жителей Челябинской области фиктивно прописали у себя мигрантов из ближнего зарубежья с российским гражданством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В Советском районе Челябинска 43-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию в своей квартире шести граждан жителей ближнего зарубежья. Подобные нарушения выявлены в Магнитогорске», — отмечает пресс-служба ведомства.
В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фиктивно зарегистрированные граждане сняты с регистрационного учета. С начала текущего года в области возбудили более 200 подобных дел.
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