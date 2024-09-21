21 сентября 2024
20 сентября 2024

Двое жителей Челябинской области фиктивно прописали у себя мигрантов

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Фиктивно зарегистрированные граждане сняты с регистрационного учета Фото:

Двое жителей Челябинской области фиктивно прописали у себя мигрантов из ближнего зарубежья с российским гражданством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Советском районе Челябинска 43-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию в своей квартире шести граждан жителей ближнего зарубежья. Подобные нарушения выявлены в Магнитогорске», — отмечает пресс-служба ведомства.

В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фиктивно зарегистрированные граждане сняты с регистрационного учета. С начала текущего года в области возбудили более 200 подобных дел.

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Двое жителей Челябинской области фиктивно прописали у себя мигрантов из ближнего зарубежья с российским гражданством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Советском районе Челябинска 43-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию в своей квартире шести граждан жителей ближнего зарубежья. Подобные нарушения выявлены в Магнитогорске», — отмечает пресс-служба ведомства. В отношении собственников квартир возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фиктивно зарегистрированные граждане сняты с регистрационного учета. С начала текущего года в области возбудили более 200 подобных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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