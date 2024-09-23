В Индии агрессивная обезьяна напала на десятки людей

В Индии поймали агрессивную обезьяну, которая нападала на людей
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Алексей Орлов в зоопарке. Екатеринбург , обезьяна, макака
Обезьяна нападала на женщин и детей, поймать ее удалось лесничим Фото:

В Индии, поймали агрессивную обезьяну, которая напала на 70 человек. Животное поместили в специальную ловушку. Об этом сообщает сотрудник департамента лесного хозяйства и дикой природы Кулрадж Сингх Рандхава.

«Лесная команда схватила взрослого самца после долгих усилий. Команда, в состав которой вошли офицеры блока, офицер Рейнджа и лесные охранники, была отправлена, чтобы поймать опасную обезьяну», — рассказывает Кулрадж Сингх Рандхава. Его слова цитирует издание «The Tribune».

Агрессивного самца решили поймать после того, как он напал на девочку и серьезно ранил ее. Известно, что раньше примат нападал на женщин, а после сбегал в лес. Найти его самостоятельно пытались местные жители, однако позже ловить обезьяну пришлось лесничим. Животное угодило в специальную ловушку, установленную у железной дороги.

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В Индии, поймали агрессивную обезьяну, которая напала на 70 человек. Животное поместили в специальную ловушку. Об этом сообщает сотрудник департамента лесного хозяйства и дикой природы Кулрадж Сингх Рандхава. «Лесная команда схватила взрослого самца после долгих усилий. Команда, в состав которой вошли офицеры блока, офицер Рейнджа и лесные охранники, была отправлена, чтобы поймать опасную обезьяну», — рассказывает Кулрадж Сингх Рандхава. Его слова цитирует издание «The Tribune». Агрессивного самца решили поймать после того, как он напал на девочку и серьезно ранил ее. Известно, что раньше примат нападал на женщин, а после сбегал в лес. Найти его самостоятельно пытались местные жители, однако позже ловить обезьяну пришлось лесничим. Животное угодило в специальную ловушку, установленную у железной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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