В Индии агрессивная обезьяна напала на десятки людей

В Индии, поймали агрессивную обезьяну, которая напала на 70 человек. Животное поместили в специальную ловушку. Об этом сообщает сотрудник департамента лесного хозяйства и дикой природы Кулрадж Сингх Рандхава.
«Лесная команда схватила взрослого самца после долгих усилий. Команда, в состав которой вошли офицеры блока, офицер Рейнджа и лесные охранники, была отправлена, чтобы поймать опасную обезьяну», — рассказывает Кулрадж Сингх Рандхава. Его слова цитирует издание «
Агрессивного самца решили поймать после того, как он напал на девочку и серьезно ранил ее. Известно, что раньше примат нападал на женщин, а после сбегал в лес. Найти его самостоятельно пытались местные жители, однако позже ловить обезьяну пришлось лесничим. Животное угодило в специальную ловушку, установленную у железной дороги.
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