Бастрыкин призвал внимательнее рассматривать кандидатуры заключенных, которые просятся на СВО

Бастрыкин: дела заключенных для участия в СВО нужно рассматривать взвешенно
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин считает, что перед отправкой заключенного на СВО нужно изучить характер совершенного им преступления и личные качества Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал к более взвешенному подходу при рассмотрении дел заключенных, которые будут заключать контракт с Минобороны РФ и отправляться. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Заявление было сделано после принятия соответствующего закона.

«Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании. Это заявление последовало после того, как в Госдуме 24 сентября одобрили закон об отправке подсудимых на СВО.

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На совещании также обсуждались алгоритмы действий в рамках нового уголовно-правового института, который позволяет освобождать лиц от уголовной ответственности за счет прохождения ими военной службы. В СКР отметили, что была разработана методика, помогающая объяснять подозреваемым и обвиняемым последствия приостановления расследования и прекращения уголовного преследования.

Новый закон позволяет заключенным в период мобилизации или военного времени заключать контракт с Минобороны, пишет «Национальная служба новостей». Действие законопроекта также распространяется на лиц, в отношении которых приговор еще не вступил в силу.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал к более взвешенному подходу при рассмотрении дел заключенных, которые будут заключать контракт с Минобороны РФ и отправляться. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Заявление было сделано после принятия соответствующего закона. «Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании. Это заявление последовало после того, как в Госдуме 24 сентября одобрили закон об отправке подсудимых на СВО. На совещании также обсуждались алгоритмы действий в рамках нового уголовно-правового института, который позволяет освобождать лиц от уголовной ответственности за счет прохождения ими военной службы. В СКР отметили, что была разработана методика, помогающая объяснять подозреваемым и обвиняемым последствия приостановления расследования и прекращения уголовного преследования. Новый закон позволяет заключенным в период мобилизации или военного времени заключать контракт с Минобороны, пишет «Национальная служба новостей». Действие законопроекта также распространяется на лиц, в отношении которых приговор еще не вступил в силу.
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