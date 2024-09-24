Бастрыкин призвал внимательнее рассматривать кандидатуры заключенных, которые просятся на СВО

Бастрыкин: дела заключенных для участия в СВО нужно рассматривать взвешенно

24 сентября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин считает, что перед отправкой заключенного на СВО нужно изучить характер совершенного им преступления и личные качества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал к более взвешенному подходу при рассмотрении дел заключенных, которые будут заключать контракт с Минобороны РФ и отправляться. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Заявление было сделано после принятия соответствующего закона. «Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании. Это заявление последовало после того, как в Госдуме 24 сентября одобрили закон об отправке подсудимых на СВО. Новость по теме В Госдуме приняли закон об отправке подсудимых на СВО На совещании также обсуждались алгоритмы действий в рамках нового уголовно-правового института, который позволяет освобождать лиц от уголовной ответственности за счет прохождения ими военной службы. В СКР отметили, что была разработана методика, помогающая объяснять подозреваемым и обвиняемым последствия приостановления расследования и прекращения уголовного преследования. Новый закон позволяет заключенным в период мобилизации или военного времени заключать контракт с Минобороны, пишет «Национальная служба новостей». Действие законопроекта также распространяется на лиц, в отношении которых приговор еще не вступил в силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал к более взвешенному подходу при рассмотрении дел заключенных, которые будут заключать контракт с Минобороны РФ и отправляться. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Заявление было сделано после принятия соответствующего закона. «Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании. Это заявление последовало после того, как в Госдуме 24 сентября одобрили закон об отправке подсудимых на СВО. На совещании также обсуждались алгоритмы действий в рамках нового уголовно-правового института, который позволяет освобождать лиц от уголовной ответственности за счет прохождения ими военной службы. В СКР отметили, что была разработана методика, помогающая объяснять подозреваемым и обвиняемым последствия приостановления расследования и прекращения уголовного преследования. Новый закон позволяет заключенным в период мобилизации или военного времени заключать контракт с Минобороны, пишет «Национальная служба новостей». Действие законопроекта также распространяется на лиц, в отношении которых приговор еще не вступил в силу.