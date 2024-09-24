Бастрыкин призвал внимательнее рассматривать кандидатуры заключенных, которые просятся на СВО

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин призвал к более взвешенному подходу при рассмотрении дел заключенных, которые будут заключать контракт с Минобороны РФ и отправляться. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Заявление было сделано после принятия соответствующего закона.
«Необходимо обеспечить взвешенный и индивидуальный подход в каждом случае рассмотрения ходатайств о приостановлении следствия, при вынесении такого решения принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности лица и вероятность совершения им новых преступлений», — сказал Бастрыкин на оперативном совещании. Это заявление последовало после того, как в Госдуме 24 сентября одобрили закон об отправке подсудимых на СВО.
На совещании также обсуждались алгоритмы действий в рамках нового уголовно-правового института, который позволяет освобождать лиц от уголовной ответственности за счет прохождения ими военной службы. В СКР отметили, что была разработана методика, помогающая объяснять подозреваемым и обвиняемым последствия приостановления расследования и прекращения уголовного преследования.
Новый закон позволяет заключенным в период мобилизации или военного времени заключать контракт с Минобороны, пишет «Национальная служба новостей». Действие законопроекта также распространяется на лиц, в отношении которых приговор еще не вступил в силу.
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