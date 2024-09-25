Путин озвучил главную трудность торговли России на мировом рынке

Путин: главная трудность — расчеты с торговыми партнерами России

25 сентября 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Путин проводит заседание президиума Госсовета 25 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расчеты с торговыми партнерами — одна из главных трудностей России сейчас. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «С учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании, за последнее время, первое из них касается проведения расчетов. Разумеется, мы все об этом хорошо знаем в отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчеты с торговыми партнерами — одна из главных трудностей России сейчас. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «С учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании, за последнее время, первое из них касается проведения расчетов. Разумеется, мы все об этом хорошо знаем в отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».