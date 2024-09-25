Путин озвучил главную трудность торговли России на мировом рынке

Путин: главная трудность — расчеты с торговыми партнерами России
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин проводит заседание президиума Госсовета 25 сентября Фото:

Расчеты с торговыми партнерами — одна из главных трудностей России сейчас. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«С учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании, за последнее время, первое из них касается проведения расчетов. Разумеется, мы все об этом хорошо знаем в отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Расчеты с торговыми партнерами — одна из главных трудностей России сейчас. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. «С учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании, за последнее время, первое из них касается проведения расчетов. Разумеется, мы все об этом хорошо знаем в отношении российских финансовых институтов и платежных систем предприняты абсолютно враждебные действия со стороны некоторых западных элит, стало сложнее», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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