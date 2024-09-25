Обвиняемый в коррупции экс-сотрудник челябинского ГАИ пытался выйти из СИЗО

26 сентября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Алексея Шкерина оставили в СИЗО до 6 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший сотрудник ГАИ из Усть-Катава (Челябинская область) Алексей Шкерин, обвиняемый в получении взяток, 26 сентября пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, жалобу его адвокатов оставили без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Алексея Шкерина. Постановление Ашинского горсуда, которым обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе адвокаты просили суд изменить решение первой инстанции. В качестве новой меры пресечения они предлагали избрать любую иную, не связанную с изоляцией от общества. Следственные действия в отношении Шкерина начались зимой 2023 года. Его, как и представителя автошколы, подозревали в принятии взяток с учеников. Предварительно, за деньги полицейский проставлял им отметки о сдаче экзаменов, без их фактического проведения. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД. В отношении Шкерина была проведена проверка, в результате которой он был уволен по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник ГАИ из Усть-Катава (Челябинская область) Алексей Шкерин, обвиняемый в получении взяток, 26 сентября пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, жалобу его адвокатов оставили без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Алексея Шкерина. Постановление Ашинского горсуда, которым обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе адвокаты просили суд изменить решение первой инстанции. В качестве новой меры пресечения они предлагали избрать любую иную, не связанную с изоляцией от общества. Следственные действия в отношении Шкерина начались зимой 2023 года. Его, как и представителя автошколы, подозревали в принятии взяток с учеников. Предварительно, за деньги полицейский проставлял им отметки о сдаче экзаменов, без их фактического проведения. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД. В отношении Шкерина была проведена проверка, в результате которой он был уволен по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.