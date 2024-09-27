Столтенберг: НАТО имеет право принимать глупые решения

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Столтенберг считает жителей стран НАТО, которые на выборах избрали своими лидерами противников помощи Украине, глупыми
Столтенберг считает жителей стран НАТО, которые на выборах избрали своими лидерами противников помощи Украине, глупыми Фото:
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что жители стран-членов Североатлантического альянса имеют «демократическое право принимать глупые решения». Об этом он заявил, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, комментируя выборы в европейских государствах.

«В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения», — заявил Столтенберг. Так он отреагировал на успех в некоторых странах НАТО партий, скептически настроенных в отношении помощи Украине. Несмотря на результаты выборов, Столтенберг выразил уверенность, что НАТО сохранится, поскольку люди осознают, что безопаснее находиться внутри альянса.

Скоро в США пройдут выборы. В ноябре в Америке будет выбран курс дальнейшего развития ситуации на Украине. Как заявлял кандидат на пост президента США Дональд Трамп, при его победе на выборах США перестанут поддерживать Украину и будут добиваться скорейшего разрешения конфликта. В то же время кандидат Камалла Харис пообещала продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что жители стран-членов Североатлантического альянса имеют «демократическое право принимать глупые решения». Об этом он заявил, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, комментируя выборы в европейских государствах. «В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения», — заявил Столтенберг. Так он отреагировал на успех в некоторых странах НАТО партий, скептически настроенных в отношении помощи Украине. Несмотря на результаты выборов, Столтенберг выразил уверенность, что НАТО сохранится, поскольку люди осознают, что безопаснее находиться внутри альянса. Скоро в США пройдут выборы. В ноябре в Америке будет выбран курс дальнейшего развития ситуации на Украине. Как заявлял кандидат на пост президента США Дональд Трамп, при его победе на выборах США перестанут поддерживать Украину и будут добиваться скорейшего разрешения конфликта. В то же время кандидат Камалла Харис пообещала продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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