Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что жители стран-членов Североатлантического альянса имеют «демократическое право принимать глупые решения». Об этом он заявил, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, комментируя выборы в европейских государствах.
«В НАТО 32 страны. У нас выборы все время. Это демократическое право принимать глупые решения», — заявил Столтенберг. Так он отреагировал на успех в некоторых странах НАТО партий, скептически настроенных в отношении помощи Украине. Несмотря на результаты выборов, Столтенберг выразил уверенность, что НАТО сохранится, поскольку люди осознают, что безопаснее находиться внутри альянса.
Скоро в США пройдут выборы. В ноябре в Америке будет выбран курс дальнейшего развития ситуации на Украине. Как заявлял кандидат на пост президента США Дональд Трамп, при его победе на выборах США перестанут поддерживать Украину и будут добиваться скорейшего разрешения конфликта. В то же время кандидат Камалла Харис пообещала продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку.
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