Адвокаты экс-мэра Сочи собираются оспорить возбуждение уголовного дела

Адвокаты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского хотят оспорить возбуждение уголовного дела против экс-главы города. Ему вменяют хищение земельных участков, сообщил адвокат Павел Зайцев.
«Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела», — заявил Зайцев. Информацию передает РИА Новости.
Адвокат также указал на нарушения при задержании Копайгородского и присвоении нумерации уголовному делу. Он утверждает, что номер дела был присвоен до подписания и представления официального постановления, что является нарушением процедуры. Зайцев также заявил, что оригинал постановления о возбуждении дела был уничтожен, а представленный документ является фальсификацией.
Копайгородский был задержан в ЛНР, куда отправился для участия в СВО. Позже он был арестован Мещанским судом Москвы, ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате. Ему вменяют хищение двух земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский не признает свою вину. На данный момент экс-мэр Сочи заключен под стражу до 18 ноября, передает
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