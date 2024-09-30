Адвокаты экс-мэра Сочи собираются оспорить возбуждение уголовного дела

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Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Stock
Адвокат Копайгородского заявил, что уголовное дело против мэра Сочи было возбуждено незаконно Фото:

Адвокаты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского хотят оспорить возбуждение уголовного дела против экс-главы города. Ему вменяют хищение земельных участков, сообщил адвокат Павел Зайцев.

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«Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела», — заявил Зайцев. Информацию передает РИА Новости.

Адвокат также указал на нарушения при задержании Копайгородского и присвоении нумерации уголовному делу. Он утверждает, что номер дела был присвоен до подписания и представления официального постановления, что является нарушением процедуры. Зайцев также заявил, что оригинал постановления о возбуждении дела был уничтожен, а представленный документ является фальсификацией.

Копайгородский был задержан в ЛНР, куда отправился для участия в СВО. Позже он был арестован Мещанским судом Москвы, ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате. Ему вменяют хищение двух земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский не признает свою вину. На данный момент экс-мэр Сочи заключен под стражу до 18 ноября, передает MK.RU.

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Адвокаты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского хотят оспорить возбуждение уголовного дела против экс-главы города. Ему вменяют хищение земельных участков, сообщил адвокат Павел Зайцев. «Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела», — заявил Зайцев. Информацию передает РИА Новости. Адвокат также указал на нарушения при задержании Копайгородского и присвоении нумерации уголовному делу. Он утверждает, что номер дела был присвоен до подписания и представления официального постановления, что является нарушением процедуры. Зайцев также заявил, что оригинал постановления о возбуждении дела был уничтожен, а представленный документ является фальсификацией. Копайгородский был задержан в ЛНР, куда отправился для участия в СВО. Позже он был арестован Мещанским судом Москвы, ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате. Ему вменяют хищение двух земельных участков на сумму 3,7 миллиона рублей. Копайгородский не признает свою вину. На данный момент экс-мэр Сочи заключен под стражу до 18 ноября, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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