ТАСС: бывший замглавы МВД Дагестана может угрожать свидетелям

30 сентября 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

Следователи полагают, что Исмаилов и Абдулгапуров могут препятствовать ходу уголовного дела и уничтожать улики Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и экс-замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров могут угрожать свидетелям и в целом препятствовать ходу уголовного дела, говорится в документах. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. «У следствия имеются достаточные основания полагать, что Исмаилов и Абдулгапуров, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства», — говорится в материалах дела, информацию передает ТАСС. Также Исмаилов и Абдулгапуров могут уничтожить доказательства и препятствовать ходу уголовного дела другими способами. Басманный суд Москвы 27 сентября продлил арест Исмаилова и Абдулгапурова. Материалы дела указывают на сложность расследования из-за неочевидности и давности совершенных преступлений. Следствие сталкивается с необходимостью проведения большого количества судебных экспертиз и других процессуальных действий. Согласно версии следствия, Абдулгапуров в 2022 году получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, которое связано с нарушениями в строительстве дома. Спустя время он получил один миллион рублей за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала, работая в сговоре с Исмаиловым. Фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: получение взятки в крупном размере и превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и экс-замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров могут угрожать свидетелям и в целом препятствовать ходу уголовного дела, говорится в документах. Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. «У следствия имеются достаточные основания полагать, что Исмаилов и Абдулгапуров, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства», — говорится в материалах дела, информацию передает ТАСС. Также Исмаилов и Абдулгапуров могут уничтожить доказательства и препятствовать ходу уголовного дела другими способами. Басманный суд Москвы 27 сентября продлил арест Исмаилова и Абдулгапурова. Материалы дела указывают на сложность расследования из-за неочевидности и давности совершенных преступлений. Следствие сталкивается с необходимостью проведения большого количества судебных экспертиз и других процессуальных действий. Согласно версии следствия, Абдулгапуров в 2022 году получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, которое связано с нарушениями в строительстве дома. Спустя время он получил один миллион рублей за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала, работая в сговоре с Исмаиловым. Фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: получение взятки в крупном размере и превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности.