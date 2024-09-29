Сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии в октябре

30 сентября 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Для некоторых пенсионеров прибавка составит 8 134 рубля, говорит эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несколько категорий россиян ожидает повышение пенсий с 1 октября. Прибавку получат военные пенсионеры, граждане старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова. «С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм». Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента, повышение затронет 2,7 миллиона человек. Но сумма индексации для каждого военного пенсионера будет разной — она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего. Увеличится страховая пенсия у тех, кому исполнилось 80 лет и у инвалидов первой группы. Прибавка составит 8134 рубля, добавила эксперт. Политолог Антон Орлов назвал поддержку пенсионеров показателем уровня соцответственности. Поддержка пенсионеров всегда актуальна и по тому, как власть относится к пожилым гражданам своей страны, можно говорить об уровне социальной ответственности государства. Так эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Законопроект внесут на рассмотрение до конца этого года, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько категорий россиян ожидает повышение пенсий с 1 октября. Прибавку получат военные пенсионеры, граждане старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова. «С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм». Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента, повышение затронет 2,7 миллиона человек. Но сумма индексации для каждого военного пенсионера будет разной — она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего. Увеличится страховая пенсия у тех, кому исполнилось 80 лет и у инвалидов первой группы. Прибавка составит 8134 рубля, добавила эксперт. Политолог Антон Орлов назвал поддержку пенсионеров показателем уровня соцответственности. Поддержка пенсионеров всегда актуальна и по тому, как власть относится к пожилым гражданам своей страны, можно говорить об уровне социальной ответственности государства. Так эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Законопроект внесут на рассмотрение до конца этого года, пишет RT.