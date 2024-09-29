29 сентября 2024

Сразу несколько категорий россиян получат прибавку к пенсии в октябре

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Для некоторых пенсионеров прибавка составит 8 134 рубля, говорит эксперт Фото:

Несколько категорий россиян ожидает повышение пенсий с 1 октября. Прибавку получат военные пенсионеры, граждане старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова.

«С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм».

Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента, повышение затронет 2,7 миллиона человек. Но сумма индексации для каждого военного пенсионера будет разной — она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего.

Увеличится страховая пенсия у тех, кому исполнилось 80 лет и у инвалидов первой группы. Прибавка составит 8134 рубля, добавила эксперт.

Политолог Антон Орлов назвал поддержку пенсионеров показателем уровня соцответственности. Поддержка пенсионеров всегда актуальна и по тому, как власть относится к пожилым гражданам своей страны, можно говорить об уровне социальной ответственности государства. Так эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Законопроект внесут на рассмотрение до конца этого года, пишет RT.

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Несколько категорий россиян ожидает повышение пенсий с 1 октября. Прибавку получат военные пенсионеры, граждане старше 80 лет и лица с инвалидностью первой группы, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова. «С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам, гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, а также тем, кому определили инвалидность первой группы. Все начисления делаются в автоматическом режиме, персонально обращаться в СФР нет необходимости», — сообщила Иванова-Швец в интервью изданию «Прайм». Индексация для военных пенсионеров составит 5,1 процента, повышение затронет 2,7 миллиона человек. Но сумма индексации для каждого военного пенсионера будет разной — она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего. Увеличится страховая пенсия у тех, кому исполнилось 80 лет и у инвалидов первой группы. Прибавка составит 8134 рубля, добавила эксперт. Политолог Антон Орлов назвал поддержку пенсионеров показателем уровня соцответственности. Поддержка пенсионеров всегда актуальна и по тому, как власть относится к пожилым гражданам своей страны, можно говорить об уровне социальной ответственности государства. Так эксперт прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Законопроект внесут на рассмотрение до конца этого года, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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