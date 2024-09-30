Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, политика Запада в отношении Украины терпит неудачу на фоне огромных потерь ВСУ. Он также призвал западные страны усилить поддержку Киева.
«После двух с половиной лет кровопролития я боюсь, что политика Запада начинает выглядеть не просто неадекватной, а на самом деле жестокой, потому что мы хотим конца, но не можем предоставить средства», — заявил Борис Джонсон. Его слова приводит британская газета
Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил Джонсона и ряд других лидеров западных стран в давлении на Украину во время подписания мирных соглашений в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, именно они вынудили Киев отказаться от мира. Российский лидер также отметил, что сейчас страны Запада осознанно поставили перед собой цель уничтожить Россию.
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