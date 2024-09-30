Под Красноярском начались похороны детей, погибших после поедания пельменей

30 сентября 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

В Красной Сопке (Красноярский край) начались похороны детей, погибших после поедания пельменей, вместе с семьей. Ранее стало известно, что причиной гибели могло послужить отравление дихлофосом. «Похороны четырех погибших детей начались в поселке Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края», — передает ТАСС. Погибших похоронят на местном поселковом кладбище. На церемонию захоронения пришли местные жители. Журналистам также рассказали, что детей местной школы также отпустили с уроков пораньше, чтобы они могли попрощаться. Утром 21 сентября вся семья была госпитализирована с признаками отравления. До этого они ужинали пельменями. В результате четверо детей погибли, родителей удалось спасти, передает телеканал «Царьград». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что отец единственный принял лекарство. Точная причина гибели по-прежнему неизвестна. Однако следователи обнаружили в доме погибших порошковые вещества и крысиный яд. Также стало известно, что перед ужином в доме семьи проходила обработка дихлофосом.