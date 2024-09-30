Под Красноярском начались похороны детей, погибших после поедания пельменей

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Китайский новый год. Екатеринбург, пельмени, китайская еда
В Красной Сопке проходят похороны детей, погибших после ужина с пельменями Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

В Красной Сопке (Красноярский край) начались похороны детей, погибших после поедания пельменей, вместе с семьей. Ранее стало известно, что причиной гибели могло послужить отравление дихлофосом.

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«Похороны четырех погибших детей начались в поселке Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края», — передает ТАСС. Погибших похоронят на местном поселковом кладбище. На церемонию захоронения пришли местные жители. Журналистам также рассказали, что детей местной школы также отпустили с уроков пораньше, чтобы они могли попрощаться.

Утром 21 сентября вся семья была госпитализирована с признаками отравления. До этого они ужинали пельменями. В результате четверо детей погибли, родителей удалось спасти, передает телеканал «Царьград». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что отец единственный принял лекарство. Точная причина гибели по-прежнему неизвестна. Однако следователи обнаружили в доме погибших порошковые вещества и крысиный яд. Также стало известно, что перед ужином в доме семьи проходила обработка дихлофосом.

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В Красной Сопке (Красноярский край) начались похороны детей, погибших после поедания пельменей, вместе с семьей. Ранее стало известно, что причиной гибели могло послужить отравление дихлофосом. «Похороны четырех погибших детей начались в поселке Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края», — передает ТАСС. Погибших похоронят на местном поселковом кладбище. На церемонию захоронения пришли местные жители. Журналистам также рассказали, что детей местной школы также отпустили с уроков пораньше, чтобы они могли попрощаться. Утром 21 сентября вся семья была госпитализирована с признаками отравления. До этого они ужинали пельменями. В результате четверо детей погибли, родителей удалось спасти, передает телеканал «Царьград». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что отец единственный принял лекарство. Точная причина гибели по-прежнему неизвестна. Однако следователи обнаружили в доме погибших порошковые вещества и крысиный яд. Также стало известно, что перед ужином в доме семьи проходила обработка дихлофосом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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