ВС РФ уничтожили 12 вагонов с боеприпасами ВСУ

30 сентября 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар с помощью «Искандера-М» по военным объектам ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия с помощью ракетного комплекса «Искандер» уничтожила 12 вагонов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет „Искандера-М“ нанес ракетный удар по месту разгрузки ж/д эшелона, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами», — сообщает оборонное ведомство. Уточняется, что удар был нанесен в Николаевской области недалеко от Кривого Рога. В ночь на 30 сентября по территории Киева и пригороду города было нанесено не менее 10 ракетных ударов. В результате ударов были поражены боевые колонны и военный склад ВСУ в Кривом Роге и Бериславе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия с помощью ракетного комплекса «Искандер» уничтожила 12 вагонов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет „Искандера-М“ нанес ракетный удар по месту разгрузки ж/д эшелона, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами», — сообщает оборонное ведомство. Уточняется, что удар был нанесен в Николаевской области недалеко от Кривого Рога. В ночь на 30 сентября по территории Киева и пригороду города было нанесено не менее 10 ракетных ударов. В результате ударов были поражены боевые колонны и военный склад ВСУ в Кривом Роге и Бериславе.