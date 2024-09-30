ВС РФ уничтожили 12 вагонов с боеприпасами ВСУ

ВС РФ нанесли удар с помощью «Искандера-М» по военным объектам ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия с помощью ракетного комплекса «Искандер» уничтожила 12 вагонов с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет „Искандера-М“ нанес ракетный удар по месту разгрузки ж/д эшелона, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами», — сообщает оборонное ведомство. Уточняется, что удар был нанесен в Николаевской области недалеко от Кривого Рога.
В ночь на 30 сентября по территории Киева и пригороду города было нанесено не менее 10 ракетных ударов. В результате ударов были поражены боевые колонны и военный склад ВСУ в Кривом Роге и Бериславе.
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