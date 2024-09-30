Свидетельница взрывов в ЖК «Селигер сити» рассказала о спасении людей

Свидетели застали пять взрывов в ЖК «Селигер сити» во время пожара

30 сентября 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Во время пожара в московском ЖК были слышны пять взрывов, заявила очевидец Наталья (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свидетельница пожара в жилом комплексе «Селигер сити» Наталья сообщила, что слышала пять взрывов вовремя произошедшего. Также люди в доме выглядывали из окон и кричали, чтобы им помогли, в итоге пожарным удалось спасти несколько человек. «Выглянула в окно и увидела только дым. Поняла, что нужно точно выйти и узнать, что там такое. Вышла одна из первых и застала все пять взрывов, что были. Мне никогда не было так страшно», — передает слова Натальи Life.ru. Она отметила, что люди, выглядывающие из окон ЖК, задыхались и кричали, чтобы их спасли. Пожарным удалось вывести из дома несколько человек. Также соседи успокаивали спасенную девушку, потому что она не могла прийти в себя после произошедшего. В результате пожара в ЖК был найден один погибший. Пожар, произошедший ночью 30 сентября, на данный момент ликвидирован. Также Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Прокурор Тимирязевского межрайона Алексей Дудкин координирует работу правоохранительных и экстренных служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свидетельница пожара в жилом комплексе «Селигер сити» Наталья сообщила, что слышала пять взрывов вовремя произошедшего. Также люди в доме выглядывали из окон и кричали, чтобы им помогли, в итоге пожарным удалось спасти несколько человек. «Выглянула в окно и увидела только дым. Поняла, что нужно точно выйти и узнать, что там такое. Вышла одна из первых и застала все пять взрывов, что были. Мне никогда не было так страшно», — передает слова Натальи Life.ru. Она отметила, что люди, выглядывающие из окон ЖК, задыхались и кричали, чтобы их спасли. Пожарным удалось вывести из дома несколько человек. Также соседи успокаивали спасенную девушку, потому что она не могла прийти в себя после произошедшего. В результате пожара в ЖК был найден один погибший. Пожар, произошедший ночью 30 сентября, на данный момент ликвидирован. Также Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Прокурор Тимирязевского межрайона Алексей Дудкин координирует работу правоохранительных и экстренных служб.