Свидетельница взрывов в ЖК «Селигер сити» рассказала о спасении людей

Свидетели застали пять взрывов в ЖК «Селигер сити» во время пожара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, пожарный в каске, локализация пожара
Во время пожара в московском ЖК были слышны пять взрывов, заявила очевидец Наталья (архивное фото) Фото:

Свидетельница пожара в жилом комплексе «Селигер сити» Наталья сообщила, что слышала пять взрывов вовремя произошедшего. Также люди в доме выглядывали из окон и кричали, чтобы им помогли, в итоге пожарным удалось спасти несколько человек.

«Выглянула в окно и увидела только дым. Поняла, что нужно точно выйти и узнать, что там такое. Вышла одна из первых и застала все пять взрывов, что были. Мне никогда не было так страшно», — передает слова Натальи Life.ru. Она отметила, что люди, выглядывающие из окон ЖК, задыхались и кричали, чтобы их спасли. Пожарным удалось вывести из дома несколько человек. Также соседи успокаивали спасенную девушку, потому что она не могла прийти в себя после произошедшего.

В результате пожара в ЖК был найден один погибший. Пожар, произошедший ночью 30 сентября, на данный момент ликвидирован. Также Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Прокурор Тимирязевского межрайона Алексей Дудкин координирует работу правоохранительных и экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свидетельница пожара в жилом комплексе «Селигер сити» Наталья сообщила, что слышала пять взрывов вовремя произошедшего. Также люди в доме выглядывали из окон и кричали, чтобы им помогли, в итоге пожарным удалось спасти несколько человек. «Выглянула в окно и увидела только дым. Поняла, что нужно точно выйти и узнать, что там такое. Вышла одна из первых и застала все пять взрывов, что были. Мне никогда не было так страшно», — передает слова Натальи Life.ru. Она отметила, что люди, выглядывающие из окон ЖК, задыхались и кричали, чтобы их спасли. Пожарным удалось вывести из дома несколько человек. Также соседи успокаивали спасенную девушку, потому что она не могла прийти в себя после произошедшего. В результате пожара в ЖК был найден один погибший. Пожар, произошедший ночью 30 сентября, на данный момент ликвидирован. Также Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Прокурор Тимирязевского межрайона Алексей Дудкин координирует работу правоохранительных и экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...