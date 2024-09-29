29 сентября 2024

Правительство Австрии подаст в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство продолжит работу до назначения нового
Правительство продолжит работу до назначения нового Фото:

Правительство Австрии подаст в отставку на следующей неделе. Об этом сообщил президент республики Александр Ван дер Беллен.

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке», — сказал Ван дер Беллен в эфире ORF. Президент планирует поручить правительству продолжить работу до тех пор, пока не будет назначено новое.

После подсчета 89% голосов на выборах лидером стала Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, с результатом в 28,9%. На втором месте расположилась действующая правящая партия — Австрийская народная партия (АНП) с 26,3% голосов, а за ней следуют социал-демократы с 21%. Большинство партий заявили об отказе вступать в коалицию с АПС, в частности из-за их позиции по России. АПС настаивает на отмене санкций против России и прекращении поддержки Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Австрии подаст в отставку на следующей неделе. Об этом сообщил президент республики Александр Ван дер Беллен. «На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке», — сказал Ван дер Беллен в эфире ORF. Президент планирует поручить правительству продолжить работу до тех пор, пока не будет назначено новое. После подсчета 89% голосов на выборах лидером стала Австрийская партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций, с результатом в 28,9%. На втором месте расположилась действующая правящая партия — Австрийская народная партия (АНП) с 26,3% голосов, а за ней следуют социал-демократы с 21%. Большинство партий заявили об отказе вступать в коалицию с АПС, в частности из-за их позиции по России. АПС настаивает на отмене санкций против России и прекращении поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...