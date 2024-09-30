Врач рассказала, что должно быть в домашней аптечке

Врач Бурнацкая: осенью важно обновить домашнюю аптечку
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, аптечка, бинт
Важно, чтобы в аптечке были спрей с лидокаином, успокоительные средства и витамины, отметила Светлана Бурнацкая Фото:

С наступлением осени важно обновить и тщательно подготовить домашнюю аптечку. Для этого стоит учесть возрастные особенности и потребности каждого члена семьи. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая из клиники академика Ройтберга «Медицина».

«В стандартный набор аптечки осенью должны входить антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также спазмолитики и средства от диареи. Для семей с детьми и пожилыми людьми список лекарств следует расширить, добавив спрей с лидокаином, успокоительные средства и витамины», — рассказала Life Светлана Бурнацкая.

Аптечку, по словам эксперта, лучше хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой, вдали от детей и животных. Важно не вынимать лекарства из оригинальной упаковки, чтобы не запутаться в сроках годности и дозировках.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, которые вызваны новым штаммом вируса. Среди симптомов: насморк, лихорадка, слабость, а также мышечные боли.

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С наступлением осени важно обновить и тщательно подготовить домашнюю аптечку. Для этого стоит учесть возрастные особенности и потребности каждого члена семьи. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая из клиники академика Ройтберга «Медицина». «В стандартный набор аптечки осенью должны входить антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также спазмолитики и средства от диареи. Для семей с детьми и пожилыми людьми список лекарств следует расширить, добавив спрей с лидокаином, успокоительные средства и витамины», — рассказала Life Светлана Бурнацкая. Аптечку, по словам эксперта, лучше хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой, вдали от детей и животных. Важно не вынимать лекарства из оригинальной упаковки, чтобы не запутаться в сроках годности и дозировках. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, которые вызваны новым штаммом вируса. Среди симптомов: насморк, лихорадка, слабость, а также мышечные боли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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