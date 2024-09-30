Врач рассказала, что должно быть в домашней аптечке

Врач Бурнацкая: осенью важно обновить домашнюю аптечку

30 сентября 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Важно, чтобы в аптечке были спрей с лидокаином, успокоительные средства и витамины, отметила Светлана Бурнацкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С наступлением осени важно обновить и тщательно подготовить домашнюю аптечку. Для этого стоит учесть возрастные особенности и потребности каждого члена семьи. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая из клиники академика Ройтберга «Медицина». «В стандартный набор аптечки осенью должны входить антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также спазмолитики и средства от диареи. Для семей с детьми и пожилыми людьми список лекарств следует расширить, добавив спрей с лидокаином, успокоительные средства и витамины», — рассказала Life Светлана Бурнацкая. Аптечку, по словам эксперта, лучше хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой, вдали от детей и животных. Важно не вынимать лекарства из оригинальной упаковки, чтобы не запутаться в сроках годности и дозировках. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, которые вызваны новым штаммом вируса. Среди симптомов: насморк, лихорадка, слабость, а также мышечные боли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С наступлением осени важно обновить и тщательно подготовить домашнюю аптечку. Для этого стоит учесть возрастные особенности и потребности каждого члена семьи. Об этом рассказала терапевт Светлана Бурнацкая из клиники академика Ройтберга «Медицина». «В стандартный набор аптечки осенью должны входить антисептики, средства для обработки ран и ожогов, обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также спазмолитики и средства от диареи. Для семей с детьми и пожилыми людьми список лекарств следует расширить, добавив спрей с лидокаином, успокоительные средства и витамины», — рассказала Life Светлана Бурнацкая. Аптечку, по словам эксперта, лучше хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой, вдали от детей и животных. Важно не вынимать лекарства из оригинальной упаковки, чтобы не запутаться в сроках годности и дозировках. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, которые вызваны новым штаммом вируса. Среди симптомов: насморк, лихорадка, слабость, а также мышечные боли.