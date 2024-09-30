В Киеве заявили, что украинцам не покажут «план победы» целиком

Жителям Украины не будет показан «план победы» главы страны Владимира Зеленского. Это связано с возможной утечкой информации в Россию. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Украинцам презентуют „план победы“, но без некоторых секретных положений», — заявил Ермак в эфире национального телемарафона. Он отметил, что некоторые пункты плана носят «чувствительный характер», их нужно держать в тайне от России.
Ключевым пунктом «плана победы» Зеленского стало одобрение ударов в глубь России оружием Запада. Однако инициативы украинского президента не впечатлили чиновников в Европе и США. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби охарактеризовал документ как совокупность инициатив, шагов и целей.
Также издание «Страна.UA» со ссылкой на источник в политических кругах сообщило, что если Запад не одобрит «план победы» Зеленского, то он столкнется с серьезными проблемами. Также в СМИ отметили, что у Белого дома есть вопросы насчет дальнейшего развития ситуации в стране, включая ее формат и продолжительность, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.