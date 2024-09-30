В Киеве заявили, что украинцам не покажут «план победы» целиком

Ермак: украинцы увидят «план победы», но без секретных положений
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Ермак заявил, что «план победы» Зеленского не будет показан жителям Украины во избежание утечки информации Фото:
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Жителям Украины не будет показан «план победы» главы страны Владимира Зеленского. Это связано с возможной утечкой информации в Россию. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Украинцам презентуют „план победы“, но без некоторых секретных положений», — заявил Ермак в эфире национального телемарафона. Он отметил, что некоторые пункты плана носят «чувствительный характер», их нужно держать в тайне от России.

Ключевым пунктом «плана победы» Зеленского стало одобрение ударов в глубь России оружием Запада. Однако инициативы украинского президента не впечатлили чиновников в Европе и США. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби охарактеризовал документ как совокупность инициатив, шагов и целей.

Также издание «Страна.UA» со ссылкой на источник в политических кругах сообщило, что если Запад не одобрит «план победы» Зеленского, то он столкнется с серьезными проблемами. Также в СМИ отметили, что у Белого дома есть вопросы насчет дальнейшего развития ситуации в стране, включая ее формат и продолжительность, передает «Царьград».

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Жителям Украины не будет показан «план победы» главы страны Владимира Зеленского. Это связано с возможной утечкой информации в Россию. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. «Украинцам презентуют „план победы“, но без некоторых секретных положений», — заявил Ермак в эфире национального телемарафона. Он отметил, что некоторые пункты плана носят «чувствительный характер», их нужно держать в тайне от России. Ключевым пунктом «плана победы» Зеленского стало одобрение ударов в глубь России оружием Запада. Однако инициативы украинского президента не впечатлили чиновников в Европе и США. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби охарактеризовал документ как совокупность инициатив, шагов и целей. Также издание «Страна.UA» со ссылкой на источник в политических кругах сообщило, что если Запад не одобрит «план победы» Зеленского, то он столкнется с серьезными проблемами. Также в СМИ отметили, что у Белого дома есть вопросы насчет дальнейшего развития ситуации в стране, включая ее формат и продолжительность, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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