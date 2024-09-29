В Краснодарском крае после ДТП загорелись автобус и фура. После аварии погиб водитель фуры и пострадали восемь пассажиров. URA.RU приводит фоторепортаж с места происшествия.
ДТП произошло в станице Старокорсунская. После столкновения автобуса и фуры возник пожар, в результате чего водитель грузового автомобиля погиб, также пострадали восемь пассажиров, среди которых три ребенка, сообщают в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что в сгоревшем автобусе могли находиться болельщики гандбольного клуба «Виктор», которые возвращались с выездного матча. После аварии задействовали 12 бригад скорой помощи.
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