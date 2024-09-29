29 сентября 2024

Появились снимки страшной аварии с пожаром на Кубани: автобус и фура сгорели дотла. Фоторепортаж

Появились фото аварии с пожаром на Кубани, где автобус и фура сгорели дотла
© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарник, пожарные
Автомобили загорелись после столкновения Фото:

В Краснодарском крае после ДТП загорелись автобус и фура. После аварии погиб водитель фуры и пострадали восемь пассажиров. URA.RU приводит фоторепортаж с места происшествия.

ДТП произошло в станице Старокорсунская. После столкновения автобуса и фуры возник пожар, в результате чего водитель грузового автомобиля погиб, также пострадали восемь пассажиров, среди которых три ребенка, сообщают в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что в сгоревшем автобусе могли находиться болельщики гандбольного клуба «Виктор», которые возвращались с выездного матча. После аварии задействовали 12 бригад скорой помощи.

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В Краснодарском крае после ДТП загорелись автобус и фура. После аварии погиб водитель фуры и пострадали восемь пассажиров. URA.RU приводит фоторепортаж с места происшествия. ДТП произошло в станице Старокорсунская. После столкновения автобуса и фуры возник пожар, в результате чего водитель грузового автомобиля погиб, также пострадали восемь пассажиров, среди которых три ребенка, сообщают в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что в сгоревшем автобусе могли находиться болельщики гандбольного клуба «Виктор», которые возвращались с выездного матча. После аварии задействовали 12 бригад скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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