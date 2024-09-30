На юге Украины загорелся объект критической инфраструктуры

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В Николаевской области горит объект критической инфраструктуры, заявил Виталий Ким (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаевской области на Украине на объекте критической инфраструктуры произошло возгорание. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины», — заявил Виталий Ким в своем telegram-канале. Для ликвидации последствий привлечены соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется.

Ранее повреждение объекта критической инфраструктуры произошло на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Однако что было повреждено, также не сообщалось.

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В Николаевской области на Украине на объекте критической инфраструктуры произошло возгорание. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. «Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины», — заявил Виталий Ким в своем telegram-канале. Для ликвидации последствий привлечены соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется. Ранее повреждение объекта критической инфраструктуры произошло на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Однако что было повреждено, также не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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