29 сентября 2024

Саудовская Аравия согласилась участвовать в саммите БРИКС в Казани

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В саммите уже согласились участвовать более 20 стран
В саммите уже согласились участвовать более 20 стран Фото:

Саудовская Аравия будет участвовать в саммите объединения БРИКС с 22 по 24 октября в Казани. Об этом завила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре», — сообщил «Известиям» собеседник. Он также заявил, что Саудовская Аравия уже участвует практически во всех инициативах БРИКС.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что более 20 государств уже подтвердили участие в саммите объединения. Он также отметил, что этот список продолжает расширяться, передает RT.

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Саудовская Аравия будет участвовать в саммите объединения БРИКС с 22 по 24 октября в Казани. Об этом завила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник. «Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре», — сообщил «Известиям» собеседник. Он также заявил, что Саудовская Аравия уже участвует практически во всех инициативах БРИКС. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что более 20 государств уже подтвердили участие в саммите объединения. Он также отметил, что этот список продолжает расширяться, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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