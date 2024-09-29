Саудовская Аравия согласилась участвовать в саммите БРИКС в Казани

Саудовская Аравия будет участвовать в саммите объединения БРИКС с 22 по 24 октября в Казани. Об этом завила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.
«Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре», — сообщил «Известиям» собеседник. Он также заявил, что Саудовская Аравия уже участвует практически во всех инициативах БРИКС.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что более 20 государств уже подтвердили участие в саммите объединения. Он также отметил, что этот список продолжает расширяться, передает RT.
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