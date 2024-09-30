Байден поручил выделить на военную помощь Тайваню 567 млн долларов

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Президент США. stock, Джо Байден, stock
Байден приказал отправить военную помощь Тайваню Фото:

США выделят 567 миллионов долларов на закупку оборонной продукции, которая пойдет на военную помощь Тайваню. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

«Я поручаю госсекретарю <…> распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов <…> на подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — заявил Джо Байден, его слова передает пресс-релиз Белого Дома. В прошлом году США потратили около 345 миллионов долларов для Тайваня.

Согласно Закону об отношениях с Тайванем, Вашингтон юридически обязан предоставить острову средства для самообороны. Байден также допустил возможность отправки военных США в Тайвань в случае войны с КНР.

Конфликт между Тайванем и Китаем продолжается с момента, когда после поражения в Гражданской войне в Китае (1927-1950) войска Гоминьдана под руководством маршала Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань. С этого момента начинается период сосуществования двух различных китайских государств: Китайской Народной Республики (КНР) с центром в Пекине и Республики Китай с центром в Тайбэе.

В последние годы Пекин неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях на остров, рассматривая его как неотъемлемую часть Китая. В ответ Тайбэй укрепляет свои оборонные способности и активно ищет международную поддержку.

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США выделят 567 миллионов долларов на закупку оборонной продукции, которая пойдет на военную помощь Тайваню. Об этом заявил президент страны Джо Байден. «Я поручаю госсекретарю <…> распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов <…> на подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — заявил Джо Байден, его слова передает пресс-релиз Белого Дома. В прошлом году США потратили около 345 миллионов долларов для Тайваня. Согласно Закону об отношениях с Тайванем, Вашингтон юридически обязан предоставить острову средства для самообороны. Байден также допустил возможность отправки военных США в Тайвань в случае войны с КНР. Конфликт между Тайванем и Китаем продолжается с момента, когда после поражения в Гражданской войне в Китае (1927-1950) войска Гоминьдана под руководством маршала Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань. С этого момента начинается период сосуществования двух различных китайских государств: Китайской Народной Республики (КНР) с центром в Пекине и Республики Китай с центром в Тайбэе. В последние годы Пекин неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях на остров, рассматривая его как неотъемлемую часть Китая. В ответ Тайбэй укрепляет свои оборонные способности и активно ищет международную поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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