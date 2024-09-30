Байден поручил выделить на военную помощь Тайваню 567 млн долларов

30 сентября 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Байден приказал отправить военную помощь Тайваню Фото: Official White House / Erin Scott США выделят 567 миллионов долларов на закупку оборонной продукции, которая пойдет на военную помощь Тайваню. Об этом заявил президент страны Джо Байден. «Я поручаю госсекретарю <…> распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов <…> на подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — заявил Джо Байден, его слова передает пресс-релиз Белого Дома. В прошлом году США потратили около 345 миллионов долларов для Тайваня. Согласно Закону об отношениях с Тайванем, Вашингтон юридически обязан предоставить острову средства для самообороны. Байден также допустил возможность отправки военных США в Тайвань в случае войны с КНР. Конфликт между Тайванем и Китаем продолжается с момента, когда после поражения в Гражданской войне в Китае (1927-1950) войска Гоминьдана под руководством маршала Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань. С этого момента начинается период сосуществования двух различных китайских государств: Китайской Народной Республики (КНР) с центром в Пекине и Республики Китай с центром в Тайбэе. В последние годы Пекин неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях на остров, рассматривая его как неотъемлемую часть Китая. В ответ Тайбэй укрепляет свои оборонные способности и активно ищет международную поддержку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США выделят 567 миллионов долларов на закупку оборонной продукции, которая пойдет на военную помощь Тайваню. Об этом заявил президент страны Джо Байден. «Я поручаю госсекретарю <…> распорядиться о выделении до 567 миллионов долларов <…> на подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню», — заявил Джо Байден, его слова передает пресс-релиз Белого Дома. В прошлом году США потратили около 345 миллионов долларов для Тайваня. Согласно Закону об отношениях с Тайванем, Вашингтон юридически обязан предоставить острову средства для самообороны. Байден также допустил возможность отправки военных США в Тайвань в случае войны с КНР. Конфликт между Тайванем и Китаем продолжается с момента, когда после поражения в Гражданской войне в Китае (1927-1950) войска Гоминьдана под руководством маршала Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань. С этого момента начинается период сосуществования двух различных китайских государств: Китайской Народной Республики (КНР) с центром в Пекине и Республики Китай с центром в Тайбэе. В последние годы Пекин неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях на остров, рассматривая его как неотъемлемую часть Китая. В ответ Тайбэй укрепляет свои оборонные способности и активно ищет международную поддержку.