«Коммерсант»: правительство готово одобрить ужесточение законов для мигрантов

30 сентября 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Незаконное пребывание на территории РФ станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений Фото: Размик Закарян © URA.RU Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября рассмотрит три инициативы, ужесточающие ответственность за незаконную миграцию. На документы уже подготовлены проекты положительных отзывов, пишет «Коммерсант». «На все три инициативы подготовлены положительные проекты отзывов правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Ожидается, что они будут утверждены в понедельник, 30 сентября», — говорится в статье « Коммерсанта ». Первая инициатива подразумевает, что незаконное пребывание на территории России станет отягчающим обстоятельством при совершении любых преступлений. Вторая предполагает большую ответственность для юридических лиц за подделку документов для незаконной миграции — размер штрафа составит от пяти до десяти миллионов рублей. За рецидив штраф может составить до 60 миллионов рублей. Третий документ ужесточает наказание за организацию незаконной миграции. За него будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей. Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин ранее сообщил, что Госдума 1 октября начнет рассматривать пять законопроектов, касающихся миграционной политики. Помимо названных выше, также планируют обсудить введение блокировки интернет-ресурсов с незаконными услугами для мигрантов. Отдельно предлагается запретить посредническим организациям принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 сентября рассмотрит три инициативы, ужесточающие ответственность за незаконную миграцию. На документы уже подготовлены проекты положительных отзывов, пишет «Коммерсант». «На все три инициативы подготовлены положительные проекты отзывов правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Ожидается, что они будут утверждены в понедельник, 30 сентября», — говорится в статье «Коммерсанта». Первая инициатива подразумевает, что незаконное пребывание на территории России станет отягчающим обстоятельством при совершении любых преступлений. Вторая предполагает большую ответственность для юридических лиц за подделку документов для незаконной миграции — размер штрафа составит от пяти до десяти миллионов рублей. За рецидив штраф может составить до 60 миллионов рублей. Третий документ ужесточает наказание за организацию незаконной миграции. За него будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей. Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин ранее сообщил, что Госдума 1 октября начнет рассматривать пять законопроектов, касающихся миграционной политики. Помимо названных выше, также планируют обсудить введение блокировки интернет-ресурсов с незаконными услугами для мигрантов. Отдельно предлагается запретить посредническим организациям принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, пишет RT.