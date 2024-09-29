Президент Польши Дуда предстанет перед судом после окончания полномочий

Польский президент Анджей Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений зрителей фильма о миграционном кризисе. Об этом сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши.
Центр обвиняет главу государства в «оскорблении граждан своего государства». Поводом стал отзыв Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница», который критикует действия польских пограничников.
Дуда, посмотрев кино сказал, что не удивлен оценками сотрудников Пограничной стражи, которые охарактеризовали фильм фразой «только свиньи сидят в кинотеатре». Этими словами во время нацистской оккупации Польши описывали сторонников фашистов, которые ходили в кинотеатры на пропагандистские фильмы.
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