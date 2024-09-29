29 сентября 2024

Президент Польши Дуда предстанет перед судом после окончания полномочий

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Дуда будет отвечать перед судом за оскорбление поляков
Дуда будет отвечать перед судом за оскорбление поляков Фото:

Польский президент Анджей Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений зрителей фильма о миграционном кризисе. Об этом сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши.

Центр обвиняет главу государства в «оскорблении граждан своего государства». Поводом стал отзыв Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница», который критикует действия польских пограничников.

Дуда, посмотрев кино сказал, что не удивлен оценками сотрудников Пограничной стражи, которые охарактеризовали фильм фразой «только свиньи сидят в кинотеатре». Этими словами во время нацистской оккупации Польши описывали сторонников фашистов, которые ходили в кинотеатры на пропагандистские фильмы.

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Польский президент Анджей Дуда предстанет перед судом из-за оскорблений зрителей фильма о миграционном кризисе. Об этом сообщает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения Польши. Центр обвиняет главу государства в «оскорблении граждан своего государства». Поводом стал отзыв Дуды о фильме Агнешки Холланд «Зеленая граница», который критикует действия польских пограничников. Дуда, посмотрев кино сказал, что не удивлен оценками сотрудников Пограничной стражи, которые охарактеризовали фильм фразой «только свиньи сидят в кинотеатре». Этими словами во время нацистской оккупации Польши описывали сторонников фашистов, которые ходили в кинотеатры на пропагандистские фильмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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