Всесветные бабьи именины 30 сентября: почему женщинам следует поплакать в этот день

В России 30 сентября празднуются Всесветные бабьи именины

30 сентября 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

В этот день следует сходить в храм и помолиться о благополучии родственников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Православная церковь 30 сентября отмечает Вселенские или Всесветные бабьи именины. Их называют «бабья выть» или День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Народные приметы и что важно сделать в этот день — в материале URA.RU. Вселенские бабьи именины Православные христиане 30 сентября воздают почести Вере, Надежде, Любови и их матери Софии. Праздник, считающийся одним из самых важных, посвятили четырем святым. Вдова София, воспитывающая трех дочерей, придерживалась заповедей христианства. Девочки росли умными и послушными, они все время трудились и читали молитвы. По приказу императора-язычника Адриана семья была доставлена в императорский дворец. Девочки, не ведая подвоха, честно отвечали на вопросы правителя, рассказывая, почему они верят Всевышнему. Правитель велел одной из язычниц склонить детей к язычеству, но той не удалось добиться успеха. Разгневанный император велел отправить сестер в камеру пыток. София, разлученная с дочерьми, плакала день и ночь, и, узнав о гибели девочек, пришла к месту погребения и решила не покидать его ни при каких условиях. София оплакивала погибших дочерей и не покидала место погребения ни при каких условиях Фото: Александр Мамаев © URA.RU Что важно сделать на бабьи именины В этот день обязательно следует сходить в храм, помолиться о благополучии родственников, женском здоровье, рождении детей и крепкой семье. Считалось, что кто в этот день хорошо поплачет, тот потом год слезы лить не будет. В старину считали, что если в ночь на 30 сентября испечь большой каравай или пирог, в семью вернутся мир и благополучие. Также следует устроить тихие семейные посиделки, во время которых можно выпить чай и теплое молоко, что, как говорили, поможет обрести душевное спокойствие. Испеченный каравай вернет в семью мир и благополучие Фото: Илья Московец © URA.RU Народные приметы Если в день бабьих именин за окнами сухо — зима придет еще не скоро. Если журавли, собравшись в большие стаи, улетают в теплые края, на Покров Божией Матери (14 октября) будет снег. Считается, что пасмурное утро Вселенских бабьих именин подарит несколько теплых и солнечных дней. В последний день сентября именины отмечают: Павел, Иван, Ирина, Дмитрий, Вера, Любовь, Надежда, Софья, Илья и Александра. Люди, рожденные в это время, отличаются мудростью и добротой. Они всегда придут на помощь, найдут нужные слова для утешения и поделятся последним куском хлеба. Что не следует делать 30 сентября Старцы говорили, что женщинам 30 сентября нужно отдохнуть. В этот день нельзя трудиться ни дома, ни в огороде. Также на Вселенские бабьи именины запрещали устраивать веселые застолья, ссориться с близкими родственниками, планировать важные дела, признаваться в любви, назначать свидания и играть свадьбу. Нельзя играть свадьбу на Всесветные бабьи именины Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Православная церковь 30 сентября отмечает Вселенские или Всесветные бабьи именины. Их называют «бабья выть» или День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Народные приметы и что важно сделать в этот день — в материале URA.RU. Православные христиане 30 сентября воздают почести Вере, Надежде, Любови и их матери Софии. Праздник, считающийся одним из самых важных, посвятили четырем святым. Вдова София, воспитывающая трех дочерей, придерживалась заповедей христианства. Девочки росли умными и послушными, они все время трудились и читали молитвы. По приказу императора-язычника Адриана семья была доставлена в императорский дворец. Девочки, не ведая подвоха, честно отвечали на вопросы правителя, рассказывая, почему они верят Всевышнему. Правитель велел одной из язычниц склонить детей к язычеству, но той не удалось добиться успеха. Разгневанный император велел отправить сестер в камеру пыток. София, разлученная с дочерьми, плакала день и ночь, и, узнав о гибели девочек, пришла к месту погребения и решила не покидать его ни при каких условиях. В этот день обязательно следует сходить в храм, помолиться о благополучии родственников, женском здоровье, рождении детей и крепкой семье. Считалось, что кто в этот день хорошо поплачет, тот потом год слезы лить не будет. В старину считали, что если в ночь на 30 сентября испечь большой каравай или пирог, в семью вернутся мир и благополучие. Также следует устроить тихие семейные посиделки, во время которых можно выпить чай и теплое молоко, что, как говорили, поможет обрести душевное спокойствие. Если в день бабьих именин за окнами сухо — зима придет еще не скоро. Если журавли, собравшись в большие стаи, улетают в теплые края, на Покров Божией Матери (14 октября) будет снег. Считается, что пасмурное утро Вселенских бабьих именин подарит несколько теплых и солнечных дней. В последний день сентября именины отмечают: Павел, Иван, Ирина, Дмитрий, Вера, Любовь, Надежда, Софья, Илья и Александра. Люди, рожденные в это время, отличаются мудростью и добротой. Они всегда придут на помощь, найдут нужные слова для утешения и поделятся последним куском хлеба. Старцы говорили, что женщинам 30 сентября нужно отдохнуть. В этот день нельзя трудиться ни дома, ни в огороде. Также на Вселенские бабьи именины запрещали устраивать веселые застолья, ссориться с близкими родственниками, планировать важные дела, признаваться в любви, назначать свидания и играть свадьбу.