В Кремле связали бои на Украине с возможной реализацией ядерной доктрины: главные заявления Пескова

Песков: изменения в ядерной доктрине вызваны напряженностью на Украине

29 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента России дал интервью российскому журналисту Фото: Владимир Андреев © URA.RU В интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал применение новой ядерной доктрины России в свете боевых действий на Украине. Официальный представитель Кремля также объяснил ее особую актуальность в контексте обострения геополитических отношений и роста напряженности вокруг украинского кризиса. Все главные заявления представителя Кремля за 29 сентября — в материале URA.RU. Слова Путина услышаны странами Запада Дмитрий Песков заявил, что сигналы президента РФ Владимира Путина, посылаемые на протяжении двух лет западным странам, были услышаны «трезвыми головами». Однако, «оголтелые» головы продолжат вести политику, которая может иметь негативные последствия для всех. Потребность в изменениях ядерной доктрины Спикер объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны, связав ее с нарастающей международной напряженностью и активным участием ядерных держав в конфликте вокруг Украины. Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам. Об условиях ее применения Представитель Кремля также раскрыл, что Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Решение будут принимать военные специалисты, которые внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются, добавил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал применение новой ядерной доктрины России в свете боевых действий на Украине. Официальный представитель Кремля также объяснил ее особую актуальность в контексте обострения геополитических отношений и роста напряженности вокруг украинского кризиса. Все главные заявления представителя Кремля за 29 сентября — в материале URA.RU. Дмитрий Песков заявил, что сигналы президента РФ Владимира Путина, посылаемые на протяжении двух лет западным странам, были услышаны «трезвыми головами». Однако, «оголтелые» головы продолжат вести политику, которая может иметь негативные последствия для всех. Спикер объяснил необходимость изменений в ядерной доктрине страны, связав ее с нарастающей международной напряженностью и активным участием ядерных держав в конфликте вокруг Украины. Изменения в ядерной доктрине России связаны с изменяющейся геополитической обстановкой и угрозами, исходящими от НАТО и его военной инфраструктуры, приближающейся к российским границам. Представитель Кремля также раскрыл, что Россия может применить новую ядерную доктрину в зависимости от ситуации на фронте, особенно в контексте конфликта вокруг Украины. Решение будут принимать военные специалисты, которые внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются, добавил Песков.