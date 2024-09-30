«По факту гибели человека при пожаре в Москве возбуждено уголовное дело», — передает telegram-канал «Столичный СК». В настоящий момент назначено проведение нескольких экспертиз. Опрашиваются свидетели произошедшего. В ходе расследования уже установлено, что газовые баллоны, которые и спровоцировали пожар, использовались для монтажа натяжного потолка.
Пожар в настоящий момент потушен. Квартиры горели с пятого по восьмой этаж. В результате происшествия погиб один человек.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает СК по региону. «По факту гибели человека при пожаре в Москве возбуждено уголовное дело», — передает telegram-канал «Столичный СК». В настоящий момент назначено проведение нескольких экспертиз. Опрашиваются свидетели произошедшего. В ходе расследования уже установлено, что газовые баллоны, которые и спровоцировали пожар, использовались для монтажа натяжного потолка. Пожар в настоящий момент потушен. Квартиры горели с пятого по восьмой этаж. В результате происшествия погиб один человек.